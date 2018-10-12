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Эрдоган восхвалил соглашение по Идлибу и призвал к реформе Совбеза ООН

Политика

По мнению президента Турции, мировой порядок рушится, и спасти его может расширение состава Совбеза

Анкара, 12 октября 2018, 23:56 — REGNUM  Соглашение, заключенное Россией и Турцией по Идлибу, помогло спасти десятки тысяч жизней, заявил 12 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщило турецкое информагентство Anadolu. В частности, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность турецко-российского соглашения о демилитаризованной зоне в Идлибе и заявил, что существующий миропорядок разрушается.

По мнению Эрдогана, в таких условиях надо реформировать Совет Безопасности ООН.

«Турция неизменно заявляет о необходимости реформирования ООН, в особенности Совета Безопасности. Суть нашего призыва сформулирована в тезисе «Мир больше пяти». В его основе лежит требование справедливости», — сказал Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM , позиция Турции по вопросу СБ ООН заключается в необходимости расширить состав его постоянных членов, имеющих рычаги непосредственного влияния на выработку и принятие важнейших решений.

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Внешняя политика Турции
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