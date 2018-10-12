САДР призывает Африку посодействовать переговорному процессу под эгидой ООН

Тифарити, , 23:54 — REGNUM Президент Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР), генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали призвал африканские страны к активному сотрудничеству с Советом Безопасности ООН в целях ускорения процесса урегулирования конфликта между Западной Сахарой и Марокко, передаёт Sahara Press Service.

«Африка остаётся ответственной за деколонизацию Западной Сахары. Это подтверждают саммиты Африканского союза, последний из которых был организован в столице Мавритании Нуакшоте», — заявил Брахим Гали.

В этой связи он подтвердил, что Фронт ПОЛИСАРИО готов начать прямые переговоры с Королевством Марокко для разрешения спора путём реализации плана урегулирования 1991 года, который был разработан и подготовлен общими усилиями Африки.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ООН назначила переговоры по политическому урегулированию в Западной Сахаре на декабрь 2018 года. К участию во встрече, которая будет проходить в Женеве, приглашены генсек Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали и министры иностранных дел Марокко, Мавритании и Алжира.

Целью встречи заявлены «анализ событий после последнего раунда переговоров, обсуждение региональных проблем и следующие шаги политического процесса в Западной Сахаре».

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