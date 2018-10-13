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На границе сектора Газа и Израиля погиб ещё один палестинец

Политика

Число погибших за день выросло до семи человек

Газа, Палестина, 13 октября 2018, 00:02 — REGNUM  Семеро палестинцев погибли, 140 получили ранения в ходе столкновений протестующих и израильских военных на границе Израиля и сектора Газа, 12 октября передает агентство Reuters.

В пятничных протестах на границе участвовали около 15 тыс. человек. Протестующим удалось совершить частичный прорыв границы при помощи взрывчатки, после чего армия Израиля открыла огонь.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала протестов в конце марта текущего года на границе Израиля и Газы погибли не менее 200 палестинцев, тысячи человек были ранены в ходе беспорядков.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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