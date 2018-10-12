Освобождённый в Турции пастор Эндрю Брансон вылетел в США

Анкара, , 23:31 — REGNUM Освобождённый сегодня турецкими властями американский пастор Эндрю Брансон отправился на родину, передаёт телеканал NTV.

Как сообщается, самолёт с пастором вечером 12 октября вылетел из аэропорта Измира в Соединённые Штаты.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня суд в Турции приговорил Эндрю Брансона к трём годам и полутора месяцам тюрьмы, и с учётом уже проведённого под арестом срока он был освобождён в зале суда. Также был снят запрет на выезд пастора с территории Турции.

Напомним, Эндрю Брансон был арестован в 2016 году по обвинениям в поддержке организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и причастности к попытке госпереворота в Турции летом 2016 года.

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