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Освобождённый в Турции пастор Эндрю Брансон вылетел в США

Политика

Власти Турции 12 октября освободили американского пастора, обвинённого в поддержке организации Фетхуллаха Гюлена

Анкара, 12 октября 2018, 23:31 — REGNUM  Освобождённый сегодня турецкими властями американский пастор Эндрю Брансон отправился на родину, передаёт телеканал NTV.

Как сообщается, самолёт с пастором вечером 12 октября вылетел из аэропорта Измира в Соединённые Штаты.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня суд в Турции приговорил Эндрю Брансона к трём годам и полутора месяцам тюрьмы, и с учётом уже проведённого под арестом срока он был освобождён в зале суда. Также был снят запрет на выезд пастора с территории Турции.

Напомним, Эндрю Брансон был арестован в 2016 году по обвинениям в поддержке организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и причастности к попытке госпереворота в Турции летом 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мы хорошо поработали!» — Трамп об освобождении в Турции пастора из США

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Турция и США
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