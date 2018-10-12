История Русского флота на Тихом океане

Олег Айрапетов, , 23:04 — REGNUM

Претензии современных дальневосточных соседей России к её владениям, высказанные сегодняшними потенциальными противниками или мыслимые нынешними партнерами, — все это оправдывает обращение к русской истории этого региона, которая на весьма значительном промежутке своем была невозможна без флота.

Дальний Восток в русском морском планировании долгое время оставался слишком далеким для какой-либо активной политики. Государство было попросту не в состоянии проводить ее, и поэтому освоением региона занимались на свой страх и риск казачьи партии. В 1648 году первая партия казаков вышла из Охотского острога в море. В 1681 году на берегу реки Охоты был построен Новый Острог, который стал базой будущих морских казачьих экспедиций. В 1698 году они достигли Камчатки, в 1703 году казаками была открыта Авачинская губа. В 1713 году указом Петра I было положено начало освоения морского пути из Охотского острога на Камчатку, а затем и на Аляску. Промысловые партии строили в Охотске кочи, шитики и лодьи — традиционные трех-, двух‑ и одномачтовые суда русских поморов — на которых пытались выходить в океан. Эти попытки часто были не очень удачными. Впервые русский военно-морской флаг на севере Тихого океана появился во время первой Камчатской экспедиции командора Витуса Беринга. Добравшись через Сибирь до Охотска, участники экспедиции построили здесь летом 1727 года корабль «Фортуна», на котором переправились на Камчатку. Здесь был построен бот «Святой Гавриил», на котором в 1728 году экспедиция и вышла в море.

10(21) мая 1731 года императрица Анна Иоанновна приказала назначить сосланного под Якутск Григория Писарева начальником Охотска, где повелено было ему учредить порт, склады и малую верфь для строительства судов — все для связи с Камчаткой для вывоза оттуда «казенной мягкой рухляди (т.е. пушнины — А.О.) и купецких людей с товарами». Приказом Главнокомандующего флотом Российской Федерации от 15 апреля 1999 г. №235 этот день был объявлен днем образования Тихоокеанского флота. Генерал-майор Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев был человеком с большим жизненным и служебным опытом. Участник Северной войны, он имел военный и административный опыт, в том числе и по части организации строительства каналов и кораблей. В Охотск он был выслан в 1727 г. как враг всесильного А.Д. Меншикова и возвращен на службу по рекомендации Беринга. Писарев служил, оставаясь в ссылке, и был возвращен в Петербург в 1742 г. только императрицей Елизаветой Петровной.

«Мягкая рухлядь» была важнейшей статьей доходов казны. Одним из её поставщиков стала Камчатка, где на берегу Авачинской губы в 1740 году было положено основание Петропавловска. На самом деле Охотск был очень неудобным для военного порта и в 1812 году его перевели в Петропавловск-Камчатский. Впрочем, сколько-нибудь значительного флота на Тихом океане у России долго еще не было. Тем не менее русские военные моряки были достаточно активны. В 1743 году они провели съемку берега Охотского моря, в 1768—1769 — Алеутских островов, в 1768 г. — Камчатки. Русские корабли посещали местные воды и для исследования побережья Аляски, активно действовали и купцы. 8(19) июля 1799 года «для промыслов и торговли по Северо-восточному морю» Павлом I была учреждена «под Высочайшим покровительством Российская Американская компания». Необходимые военные и морские силы для охраны ее интересов переходили на содержание компании. Привилегии на торговлю давались ей на 20 лет.

Для строительства кораблей, тем более для нужд далекого Восточного океана, как тогда называли Тихий, у Петербурга попросту не было возможностей. В августе 1802 г. был создан Комитет по строительству флота, который в первую очередь должен был «…войти в подробное исследование всех причин, особенное влияние имеющих на определение величины флота нашего». Принятая программа рассматривала исключительно Балтийский и Черноморский флоты Империи. Основываясь на расчетах 1803 г., Александр I принял программу оборонительного флота, «соображаясь с морскими силами соседних государств».

Выполнить программу 1803 г. к началу войн с Францией не удалось. В немалой степени этому препятствовали проблемы с финансами. Если в 1803 г. на нужды Министерства морских сил было выделено 10 671 827 руб. 74 ¾ коп., то в 1804 г. — 9 199 695 руб. 83 ¾ коп., в 1805 г. — 12 419 920 руб.13 ¼ коп. и в 1806 г. — 12 736 017 руб. 95 ¼ коп. В последние годы правления Александра I Морское министерство финансировалось весьма слабо. Тем не менее походы на Дальний Восток организовывались регулярно раз в два-три года с 1803 года, когда началось первое кругосветное плавание русского флота.

Главными целями этих экспедиций были Камчатка и Аляска. Административный центр русской Америки — Ново-Архангельск был основан в 1804 г. и располагался на острове Баранова или Ситха. Связь с Россией поддерживалась кораблями, совершавшими кругосветные плавания и привозившими все необходимое для колонии. Из Петербурга сюда приходили галиоты раз или два в год. Свой небольшой флот содержала и русско-американская кампания. К началу 1820-х годов он состоял из 13 судов водоизмещением от 50 до 300 тонн.

Русский флот исследовал и устье Амура, который в первой четверти XIX века считался китайским на всем протяжении. Это устье, по мнению европейских картографов, терялось в песках, а Сахалин по той же причине виделся полуостровом. Авторитет мнения, полученного в результате экспедиций Жана-Франсуа Лаперуза 1787 года и Вилльяма-Роберта Браутона в 1797 года был подтвержден и русскими моряками. В частности, адмиралом И.Ф. Крузенштерном во время экспедиции 1803−1806 гг.(на кораблях «Нева» и «Надежда» из Кронштадта к берегам Японии и Сахалина) эта ошибка была подтверждена и закрепилась в русской картографии.

При Александре I были предприняты и попытки установить дипломатические отношения с Японией, однако они не дали положительных результатов. Были и случаи единичных контактов на Сахалине, правда, не особенно продуктивных. Единственным успехом было освобождение в 1813 г. захваченных в 1811 г. на Курилах нескольких русских моряков из команды шлюпа «Диана». Островная империя на востоке вызывала интерес, впрочем, уже тогда было понятно, что будущее русской торговли контактов с Японией зависит от того, разовьется ли население на востоке России. В 1821 г. было принято решение прекратить попытки наладить контакты с этим соседом, а японцев, потерпевших крушение на море и спасшихся на русских берегах, высаживать на Курилах, чтобы туземцы могли помочь подданным японского императора вернуться на родину. Последний раз попытка вернуть таких людей в страну Восходящего Солнца была предпринята в 1852 г., когда барк «Князь Меншиков» попытался доставить их в порт Симода. Попытка не увенчалась успехом, и японцев пришлось высадить на берег в 5 милях от порта.

Николай I почти сразу же после восшествия на престол, 31 декабря 1825 г. (12 января 1826 г.) учредил Комитет образования флота. Мнение императора было изложено в основном положении Комитету: «Россия должна быть третья по силе морская держава после Англии и Франции и должна быть сильнее союза второстепенных морских держав». В утвержденных штатах Балтийского и Черноморского флотов интересы морских сил на Тихом океане также не учитывались. Более того, кругосветные плавания и рейсы к берегам Камчатки и русской Аляски, которые были более или менее постоянными в правление Александра I, при Николае I утратили свой регулярный характер.

С 1803 по 1848 гг. в кругосветное плавание на Дальний Восток было отправлено 38 кораблей, 16 из которых принадлежало Российско-Американской компании, 1 — частному лицу и 21 — военному флоту. Сама компания с начала 1820-х утратила монополию, начался и упадок ее доходов. Тем не менее флот продолжал исследования побережья Камчатки и Аляски. Наиболее известные экспедиции — 1811 года В.М. Головина, 1815−1818 и 1823−1826 гг. О.Е. Коцебу, 1819−1821 Ф.Ф. Беллинсгаузена, 1826−1828 гг. барона Ф.П. Врангеля, 1826−1829 гг. Ф.П. Литке. Интересы русской политики на Дальнем Востоке долгое время ограничивались защитой промыслов пушного зверя в Охотском море. Этим в первую очередь и должен был заниматься назначенный в сентябре 1846 г. генерал-губернатором Восточной Сибири ген. Н.Н. Муравьев.

С этого времени начинается резко и быстро меняться карта русских владений на Дальнем Востоке. Флот в этой истории сыграл весьма важную, если не решающую роль.