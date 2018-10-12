Коричневая тень над Бразилией

Руслан Костюк, , 22:24 — REGNUM

Состоявшийся 7 октября в Бразилии первый тур всеобщих выборов ознаменовал собой то, что местные и зарубежные журналисты назвали «крайне правым цунами». Оно, конечно, проявилось на самых разных уровнях. В частности, главная на сегодня национал-консервативная сила — объединяющая сейчас 241 тысячу приверженцев Социал-либеральная партия (СЛП) — впервые стала второй по влиянию силой в нижней палате конгресса, нарастив представительство в палате депутатов с 8 до 52 мест и проведя в верхнюю палату конгресса четырех сенаторов.

Но наиболее наглядным показателем «цунами» стал фантастически высокий результат первого тура президентских выборов для крайне правого кандидата Жаира Болсонару, выставленного как раз СЛП. Этот политик, которого зарубежная пресса уже окрестила «бразильским Трампом», получил в ходе голосования 46% голосов, за него в цифровом выражении 7 октября отдали голоса свыше 49 млн бразильских избирателей! Бразильский политолог Бернарду Соржи верно отмечает, что такой высочайший результат за Ж. Болсонару является свидетельством глубокого кризиса, который переживает сегодняшняя Бразилия, проявляющегося одновременно в экономической, социальной, моральной областях и сфере государственного управления.

Эксперты в унисон утверждают, что Ж. Болсонару является прежде всего кандидатом крупной буржуазии и бразильского агробизнеса; недаром видный представитель банковского сектора Бразилии Андре Перфейто откровенно говорит: «Рынки оптимистичны с Болсонару». Но все, кто хоть немного знает историю, в курсе, что сколь бы ни были тесно связаны с крупным бизнесом итальянский фашизм и германский нацизм, вряд ли бы они некогда пришли к власти, если бы не сумели перетянуть на свою сторону значительную часть средних слоёв населения, рабочих и пауперизованных масс.

Что-то очень схожее мы наблюдаем сейчас, в 2018 г., в Бразилии. За Болсонару отдали голоса более богатые штаты Южной Бразилии, он получил ясное большинство голосов в крупнейших мегаполисах федеративного государства — Рио-де-Жанейру и Сан-Паулу. Бразильская буржуазия, массово отказавшись от поддержки традиционных либеральных и правоцентристских партий, очевидно, сделала этой осенью из Ж. Болсонару своего фаворита. И в то же время соцопросы показывают, что миллионы бразильцев, социологически относящихся к «среднему классу» и даже бедствующим массам, также отдали свои голоса крайне правому кандидату. Как пишет известный французский латиноамериканист Жан-Жак Курляндски, «электорат Болсонару — это в основном мужчины, белые, имеющие среднее или высшее образование, с доходами, в среднем превышающими в пять-десять рад минимальную зарплату, и преимущественно выходцы с юго-востока».

С учётом того, что на всеобщих выборах четыре года назад крайне правые силы в Бразилии набрали считаные проценты голосов, нынешний резкий скачок «ультра» во многом имеет «персональное» объяснение. Для десятков миллионов граждан Бразилии Ж. Болсонару олицетворяет закон и порядок, честь и нравственность. Да, за 27 лет работы в палате депутатов бразильского конгресса Ж. Болсонару, начинавший как христианский демократ, сменил девять (!) политических партий. Но отставной капитан вооружённых сил, в отличие от сотен своих коллег по парламентской работы, в самом деле, никогда не был замечен в коррупционных скандалах. Ставка на «порядок» объясняется и выбором в этой паре кандидата в вице-президенты: им стал уволившийся лишь в этом году из армии генерал Антониу Моурау, не так давно открыто заявивший: «если что», в вооружённых силах страны найдутся «здоровые силы», которые сделают всё возможное, «чтобы страна не опустилась в хаос».

Если анализировать программу пары Болсонару — Моурау, она носит чётко ультралиберальный характер в экономической области и имеет жёстко консервативный профиль в социетальной сфере. Среди экономических советников кандидата от СЛП заметны те бразильские экономисты и финансисты, которые в полной степени разделяют принципы «Вашингтонского консенсуса». Патронат Бразилии, в самом деле, нашёл в Болсонару своего человека в самом что ни на есть классовом смысле: президентская платформа Ж. Болсонару включает в себя широкомасштабные приватизации (включая «естественные монополии» и почту), резкое снижение общественного дефицита и уменьшение налогового бремени для имущих слоёв.

Когда профессор Свободного брюссельского университета Фредерик Луол отмечает, что «Болсонару есть угроза милитаризации общества», бельгийский политолог — специалист по Бразилии — имеет в виду тотально «секуритарную» часть программы СЛП. Ж. Болсонару, неоднократно в прошлом восхвалявший военную диктатуру, существовавшую с 1965 по 1984 год, обещает калёным железом покончить с насилием и организованной преступностью, которые, в действительности, сделали бразильскую федерацию одной из самых опасных в мире стран. Ж. Болсонару верит в свою миссию, заявляя сторонникам, что лишь он один, кто может «освободить страну от коррумпированного и неспособного класса».

Что совершенно естественно для ультраправого политика, Ж. Болсонару выступает за вывод Бразилии из Парижских климатических соглашений, требует покончить с практикой «особых прав» для индейцев на автохтонных территориях Амазонии. Уверен, не один европейский крайне правый политик в душе порадовался, услышав публичное заявление «кандидата номер один» в президенты южноамериканской державы: «В Бразилии не должно быть привилегий ни для индейцев, ни для чёрных, ни для геев…»

Вполне правая линия поддерживается и во внешнеполитическом разделе президентской программы Болсонару и СЛП. Дружественные отношения с США, именно с трамповской администрацией — ключевое обязательство Ж. Болсонару, и эта линия весьма по душе значительной части крупной буржуазии и латифундистов Бразилии. Одновременно, в отличие от левых сил, в дискурсе Болсонару и его сподвижников присутствует отчётливая антикитайская риторика. В одном из выступлений поклонник правой военной диктатуры посетовал, что «китайцы захватывают Бразилию».

Я не могу сказать сегодня, прав ли Фрэнсис Фукуяма, предупредивший перед первым туром выборов, что победа Ж. Болсонару «станет катастрофой для бразильцев»; но, судя по всему, «коричневая тень» «фашизма XXI века» сегодня вовсю взошла над ведущей страной Латинской и Южной Америки…