Лукашенко отвез Путина на свою малую родину

Могилёв, Белоруссия, , 22:23 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко показал своему российскому коллеге Владимиру Путину свою малую родину. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает БЕЛТА.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня российский лидер Владимир Путин прибыл в Могилев, где встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Оба они приняли участие в Форуме регионов.

После официальных мероприятий лидеры двух стран отправились в агрогородок Александрия Шкловского района. Сперва Путин и Лукашенко полюбовались деревенскими красотами. Затем они побывали на Трофимоской кринице, с которой Лукашенко связывает семейная история: в своё время дед президента — плотник Трофим — обустроил этот источник.

Затем Лукашенко показал Путину дом, в котором вырос будущий белорусский президент. В этом доме лидеры двух стран попробовали блины и драники из печи.

Примечательно, что во время поездки президенты двух стран передвигались на модернизированном автомобиле ГАЗ-69 1960-х годов выпуска, которым управлял лично Лукашенко.