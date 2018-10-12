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Пятница в Газе: шестеро погибших, 140 раненых

Политика

Протестующие палестинцы разрушили часть пограничных ограждений, военные Израиля открыли огонь

Пятница в Газе: шестеро погибших, 140 раненых
WikimediaImages
Сектор ГАЗА. Палестина

Газа, Палестина, 12 октября 2018, 22:45 — REGNUM  По итогам очередных пятничных протестов на границе Израиля и сектора Газа погибли шестеро палестинцев, 12 октября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению минздрава Газы, ещё 140 человек получили ранения в ходе разгона протестующих военными Израиля. У погибших и пострадавших — огнестрельные ранения.

Армия Израиля заявляет, что протестующие «бросали камни, взрывные устройства, зажигательные бомбы и гранаты», разрушили часть пограничных ограждений, и военные открыли огонь «в соответствии со стандартными операционными процедурами».

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