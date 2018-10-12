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«Жадность Трампа не знает границ» — лидер «Хезболлы» сочувствует саудитам

Политика

«Он шантажирует их, чтобы продать больше оружия»

Бейрут, 12 октября 2018, 21:58 — REGNUM  Лидер шиитского движения «Хезболла» шейх Хасан Насралла прокомментировал требования президента США к Саудовской Аравии «платить» за военную поддержку, 12 октября передает агентство Reuters.

«Это вымогательство. Он шантажирует их, чтобы продать больше оружия. Они попросят у него больше защиты, он получит больше денег. Жадность Трампа не знает границ», — заявил Насралла журналистам в Ливане.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября на митинге в штате Миссисипи президент США Дональд Трамп заявил, что «любит» саудовского короля Салмана, но призвал его «платить» за военную поддержку — иначе королевство «не продержится двух недель».

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