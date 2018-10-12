Постпред РФ в ОЗХО: Миссия в Сирии грубо нарушает почти все правила

Париж, , 21:46 — REGNUM Миссия ОЗХО в Сирии устанавливает факты применения химического оружия с грубыми нарушениями порядка действий, заявил 12 октября журналистам постпред РФ в ОЗХО Александр Шульгин.

В частности, сотрудники миссии самым грубым образом нарушают правила и последовательность действий по сохранению вещественных доказательств, не посещают места событий, довольствуются материалами сомнительного качества из соцсетей.

«Конечно, МУФС работает из рук вон плохо: не выезжает на места инцидентов; довольствуется дистанционным расследованием, свои выводы делает главным образом на основании материалов из социальных сетей, а также данных, предоставленных различного рода ангажированными НПО и сирийской оппозицией», — цитирует Шульгина РИА Новости.

Российский постпред подчеркнул, что скандально известные «Белые каски» и переданные ими сведения пользуются особым авторитетом и уважением сотрудников миссии ОЗХО в Сирии, в то время как данные сирийского правительства и российских военных фактически игнорируются.

Как сообщало ИА REGNUM, представители США и их сателлитов упорно проталкивают изменения в порядке работы ОЗХО, пытаясь сделать эту организацию инструментом для достижения своих политических целей.

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