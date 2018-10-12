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Идею по финансированию ДНР и ЛНР могут зарубить?

Политика

Многие годы предлагаются меры, но воз и ныне там

Идею по финансированию ДНР и ЛНР могут зарубить?
Иван Шилов © ИА REGNUM
Народ Донбасса

Москва, 12 октября 2018, 21:42 — REGNUM  Инициатива о финансировании ДНР и ЛНР из бюджета РФ может остаться нереализованной, допускает политолог Владимир Корнилов. Он выступил 12 октября в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Корнилов рассказал, что проработал под началом депутата Константина Затулина, анонсировавшего изменения, «с десяток лет», и даже лично помогал ему с подготовкой законопроектов.

«Хочу сказать, что подобные инициативы — и паспорта для граждан Украины, и много других послаблений, в первую очередь для жителей Донбасса — он с 90-х годов предлагает. Многие годы он предлагает подобные меры. Но воз и ныне там», — сообщил политолог.

Корнилов добавил, что новые механизмы в данной сфере нередко не решают проблемы, а создают новые:

«Когда начинают разговаривать об упрощенном получении гражданства, очень часто происходит с точностью до наоборот. Уже работает упрощенная система гражданства, но на нее никто не подаёт, потому что она еще более сложная».

Он напомнил о новых планах продлить с 90 до 180 дней срок разрешенного пребывания в РФ для жителей республик Донбасса.

«Я боюсь этой инициативы. Знаете почему? Потому что жители ЛНР и ДНР сейчас могут находиться постоянно на территории России, и раз в 90 дней продлевать, не выезжая. Боюсь, что сейчас сделают 180 дней, а потом скажут: «выезжайте», — заявил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») сообщил о перспективах оказания бюджетной помощи ДНР и ЛНР, чтобы «жизнь там была лучше, чем в другой, бандеровской Украине». Он уточнил, что выступает от имени фракции, сейчас готовится и будет принято на следующей неделе соответствующее заявление. Известие стало политической сенсацией и сразу же оказалось в центре внимания СМИ.

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