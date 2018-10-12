Узбекистан и Казахстан провели переговоры о совместной госгранице

Ташкент, , 21:24 — REGNUM Очередной раунд узбекско-казахских переговоров по демаркации совместной государственной границы прошел 8−12 октября в Ташкенте, сообщает МИД Узбекистана.

«В ходе переговоров стороны подготовили проекты итоговых документов по демаркации отдельных участков линии узбекско-казахской государственной границы, обсуждены объемы полевых работ, которые запланированы на 2019 год», говорится в сообщении.

Правительственные делегации двух стран пришли к договоренностям, что следующая встреча по вопросам демаркации госграницы состоится в ноябре текущего года в Казахстане.

Узбекистан в последнее время активизировал работу по демаркации и делимитации госграницы с соседними странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 24−30 сентября в киргизской Кызыл-Кие состоялись переговоры рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Киргизии по вопросам делимитации и демаркации узбекско-киргизской госграницы.