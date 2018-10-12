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Лавров: Константинополь организует провокации на Украине при поддержке США

Политика

Глава МИД России прокомментировал намерение Константинопольского патриархата предоставить автокефалию украинским раскольникам

Лавров: Константинополь организует провокации на Украине при поддержке США
Алексей Боголюбов. Константинополь. 1856-57

Москва, 12 октября 2018, 21:08 — REGNUM  Действия патриарха Константинопольского Варфоломея на Украине являются провокацией, организуемой при поддержке США. Об этом заявил 12 октября глава МИД России Сергей Лавров в интервью французским СМИ.

«Украинская православная церковь Московского патриархата выступает против тех провокаций, которые сейчас затевает патриарх Константинопольский Варфоломей при прямой публичной поддержке из Вашингтона», — сказал Лавров.

Он напомнил, что неканонические Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь никогда не были признаны ни одной из православных церковей. Тем не менее, отметил Лавров, «в интересах этой провокации, созвав на днях Священный синод в Константинополе, патриарх Варфоломей признал их каноническими и снял анафему с двух иерархов, возглавляющих эти раскольничьи церкви».

Напомним, 11 октября Священный синод Константинопольского патриархата аннулировал синодальное письмо от 1686 года о переводе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Константинопольский патриарх также заявил о снятии анафемы с лидеров украинских раскольников Филарета и Макария, которая была наложена Русской православной церковью.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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