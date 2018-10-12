Депутат предложил поставить оружие ДНР и ЛНР

Москва, , 20:54 — REGNUM Председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) заявил о необходимости прямой помощи республикам Донбасса. Он выступил 12 октября в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Калашников отметил, что этого мнения он придерживается «как коммунист». Он напомнил, что Украина всё время обращается за помощью к американцам.

«Попробуйте одного американца где-нибудь задержать. А мы всё время в стороне: мы их не трогаем, не финансируем, не помогаем. Если не помогаем, надо помогать. Я считаю, как коммунист Калашников, что надо поставлять оружие, продовольствие, надо финансировать», — сказал депутат.

Он напомнил, что в Государственной думе его партия является оппозицией.

Напомним, 11 октября первый зампред комитета по делам СНГ и связям с общественностью Константин Затулин («Единая Россия») выступил от имени своей фракции. Он отметил, что на следующей неделе партийцами будет принято заявление об оказании бюджетной помощи ДНР и ЛНР, чтобы «жизнь там была лучше, чем в другой, бандеровской Украине».

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