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Лавров: США создают в Сирии квазигосударство

Политика

Территория Сирии к востоку от Евфрата контролируется США и их сателлитами

Лавров: США создают в Сирии квазигосударство
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Москва, 12 октября 2018, 20:37 — REGNUM  Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что США и их сателлиты пытаются создать в Сирии квазигосударство. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил в интервью RT France, Le Figaro и Paris Match, опубликованном сегодня.

Лавров констатировал, что на территории Сирии есть огромный кусок земли к востоку от Евфрата, где происходят «абсолютно неприемлемые вещи».

«Эти земли Соединённые Штаты стараются использовать через своих сирийских союзников — прежде всего, через курдов — для того, чтобы создать там квазигосударство», — сказал глава министерства иностранных дел России.

Он пояснил, что США и их сателлиты пытаются создать на этой территории наиболее благоприятные условия для своих подопечных. Они создают там органы власти, альтернативные легитимным органам власти Сирийской Арабской Республики. Также активно содействуют возвращению туда беженцев и их расселению там.

При этом Запад совершенно не хочет создавать условия для того, чтобы беженцы возвращались на территорию, подконтрольную официальному Дамаску.

«Ответ может быть только один: потому что там хотят создать территорию, которая будет прообразом некоего нового государства — может, это будет опять опаснейшая игра с Курдистаном, с идеей большого Курдистана», — пояснил министр иностранных дел России.

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МИД России
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