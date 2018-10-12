В Ярославле опять меняют требования к кандидатам на пост мэра

Ярославль, , 20:02 — REGNUM Муниципалитет Ярославля пересмотрит действующее «Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на пост мэра Ярославля». Такой пункт значится в плане работы постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проект документа пока не размещен, нет его и у депутатов. Какие именно пункты будут меняться, неизвестно. Предыдущее постановление было принято два года назад, накануне первого конкурса по отбору кандидата на пост мэра. Тогда победил поддержанный губернатором Дмитрием Мироновым Владимир Слепцов.

Требования к соискателям были установлены довольно жесткие: высшее образование в области государственного и муниципального управления и (или) экономики, финансов, юриспруденции, инженерного дела, технологии и технических наук и 7 летний опыт работы на госслужбе, муниципальной службе или в коммерческих организациях по указанным специальностям. Формально этим требованиям соответствует и вероятный будущий мэр Ярославля Владимир Волков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, никто из реальных возможных претендентов не собирается бороться с ним за пост мэра.

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