Порошенко: «Минские соглашения дали Украине выиграть время для армии»

Киев, , 19:54 — REGNUM Сегодня, 12 октября, президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочей поездки в Запорожскую и Донецкую области посетил военные учения и передовые позиции морских пехотинцев в пос.Широкино.

После просмотра хода учений Порошенко отметил, что военные «отработали на твердые двенадцать» и поблагодарил командование и личный состав подразделений, которые принимали участие в учениях.

«Только что я вернулся из Широкино, от нашего батальона морской пехоты, который под огнем врага защищает Мариуполь. До этого были самые масштабные морские учения Военно-морских сил Украины, которые продемонстрировали свою способность и эффективность защищать город и страну в случае атаки с моря… Мы стали другими за эти 4,5 года. Мы способны защитить государство», — заверил Порошенко.

Он признался, что Киев подписал минские соглашения, чтобы выиграть время для восстановления армии.

«В 2014 году Минские соглашения дали возможность нам выиграть время для трансформации украинского войска. В течение 2016−2018 гг. в вооруженные силы на службу по контракту пришло, обратите внимание на эту цифру, более 130 тыс добровольцев», — сказал Порошенко.

12 октября на Азовском море Украина провела военные учения. В них приняли участие подразделения морской пехоты, береговой артиллерии, армейская авиация, танковые подразделения военно-морских силы Украины и сухопутных войск. В учениях в тесной координации с ВСУ действовали подразделения Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Всего в учениях приняли участие 600 военнослужащих и 150 единиц техники. Целью учений является отработка реакции украинской армии и флота вместе с другими силовыми подразделениями на возможную высадку вражеского десанта на побережье Азовского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября Порошенко приказал руководителям операции Объединенных сил на Донбассе в качестве ответного огня применять все подчиненные им силы и средства для сохранения жизни украинских воинов.

«Надо быть готовыми к любым сценариям — как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению. Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения операции Объединенных сил, однако разрешаю и приказываю применять все подчиненные вам силы и средства в качестве ответного огня для сохранения жизни наших людей», — добавил Порошенко.