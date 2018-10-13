Население нужно, чтобы на нём экономить? Итоги недели в РФ

Дарья Алексеева, , 04:11 — REGNUM

Под занавес рабочей недели произошло знаковое событие, которое даже при скорой на него реакции все же оставило осадок. Потому что легло в тренд. Речь идет о высказывании теперь уже бывшего министра труда Саратовской области, которая бодро отстаивала свой тезис о том, что на 3500 рублей в месяц вполне себе можно питаться, и очень даже неплохо. Наталья Соколова моментально была уволена, но есть вопрос — не вышло ли часом, что на языке у довольной жизнью (зарплата около 190 тысяч в месяц) чиновницы на языке оказалось то, что у ее коллег — на уме? Ведь судя по происходящему, мнение о том, что граждане России, так сказать, зажрались, в верхах является определяющим. К тому же Соколова не первая: ну как можно забыть того же Виктора Зимина, который еще недавно, в бытность свою главой Хакасии, назвал жителей депрессивного региона «паразитами». ИА REGNUM собрал о многом говорящую ретроспективу подобных высказываний политиков.

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2 stevepb Сбережения

Для роста уровня инвестиций в российской экономике правительство подготовило пакет мер, призванный увеличить объём сбережений за счёт стимулирования добровольного страхования и пенсионных накоплений граждан. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Накопления — это прекрасно, а их стимуляция — вообще сказка, дело за малым: обеспечить такие высокие зарплаты и такие низкие цены, чтобы людям было, что откладывать. Потому что пока статистика безжалостна:

В июле нынешнего года рост реальных располагаемых доходов населения составил 2%, существенно отстав от темпов роста реальной заработной платы (8%);

77,1% своих доходов люди тратят на оплату товаров и услуг, а на сбережения за первые 7 месяцев 2018 года ушли только 5,9% доходов — это минимум за 15 лет.

Такие данные приводит в своем отчете Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Поразительный «каминг-аут» (в социально-политическом смысле) совершил и, казалось, уже не способный удивить Владимир Жириновский. Он отчаянно заступился за футболистов, которые жестоко избили сперва водителя, а затем мирно обедавшего посетителя кафе, оказавшегося чиновником. Причем чиновника, как известно, били стулом, наотмашь. По мнению Жириновского, нельзя терять «талантливых футболистов», ломая им судьбу, а надо их понять — ведь «нужна разрядка, это тяжелый труд спортсмена». Как тут не вспомнить городскую питерскую легенду о некоем человеке по прозвищу Тренер, которого звали так в силу того, что он был ну просто выдающимся мастером алкогольного спорта. Непонятно, на каком-таком тяжелом труде переработали эти «спортсмены», как еще им позволено разряжаться и какие преступления попадают под «чисто разрядку», но обращает на себя внимание само недовольство Жириновского тем, что граждане посмели возмутиться.

Пенсионная реформа продолжает аукаться в самых неожиданных формах: то, что не случилось действительно всенародного протеста, породило у правящей элиты уверенность в том, что пипл схавает всё: что бы ни произошло, он должен молчать и подчиняться. В этом смысле есть общее и у «Единой России», принявшей антинародную реформу, и у так называемой парламентской оппозиции, которая показала полную неспособность к эффективному противодействию этой реформе, и у саратовского «диетолога», и у потерявших берега футболистов, жирующих на нефтегазовые деньги до потери человеческого облика, зато с уверенностью во вседозволенности.

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3 mstlion Макарошки

Тема еды оказалась на этой неделе одной из основных, и не только из-за Соколовой. Так, выяснилось, что в Еврейской АО чиновники правительства области едят дешевле и вкусней, чем школьники той же местности. Будучи одним из беднейших регионов страны, ЕАО известен и тем, что после того как тамошние власти утвердили новые расценки на школьные обеды и завтраки, многие дети остались голодными. Это не говоря о составе меню. Позже прокуратура Биробиджана признала незаконными расценки на питание в школьных столовых. В городе же Ялуторовск Тюменской области (как раз небедного региона) в одном детском саду обнаружилась крупа с гусеницами — конкретно мельничной огневкой (на фото она слишком противная, чтобы показать здесь, а ведь нашлась в еде для детей). В Челябинске трое школьников госпитализированы после посещения столовой с острой кишечной инфекцией. В детсадах и школе Крыма общественниками была обнаруженная некачественная еда и серьезные нарушения организации питания.

И здесь — всё тот же принцип экономии на людях, который проявляет себя в самых разных ипостасях. В тот же ряд — продолжение ликвидации домов престарелых на Алтае, где новый губернатор Виктор Томенко продолжил практику предыдущего главы — избавляться от подобного рода социальных учреждений малой вместимости: вскорости после Дня пожилых людей он подписал распоряжение о ликвидации сразу 11 домов престарелых. В тот же ряд — положение в Якутии, где зарплаты приходят на банковские карты, только вот до банкомата, где можно снять наличку, жителям якутского Заполярья нужно лететь два часа на вертолёте или ехать два дня на оленях.

И, конечно, если говорить об экономии на населении, то не обойтись без Дмитрия Медведева. На этой неделе глава правительства запомнился словами о стабильно развивающейся экономике (российской). Выступая на заседании Совета глав правительств стран — членов ШОС, Медведев заявил, что, несмотря на санкции, экономика России в целом развивается стабильно, во многом со знаком «плюс». По мнению завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслана Дзарасова, финансовая стабильность в РФ обеспечена за счёт уровня жизни её граждан:

«На сайте российского отделения МВФ можно увидеть результирующие документы. Если прочитать их, то видно, что их рекомендации достаточно жёстко выполняются нашим правительством. Цель одна — обеспечить финансовую стабилизацию любой ценой и любым путём. А эта цена очень тяжела и для экономики, и для населения».

В такой ситуации главное — кинуть кость. Что и было сделано в виде принятия Госдумой в первом чтении президентского законопроекта о распространении льгот по имущественным налогам на предпенсионеров. Речь идет о земельном и имущественном налоге. Это было бы шикарно, будь наши предпенсионеры крупными землевладельцами и домовладельцами, а так — не зря же они этим законом даже бюджету не повредят, как объяснила вице-премьер Татьяна Голикова: расходов на это не потребуется, зато предпенсионеры смогут сохранить аж в среднем по 2 тысячи рублей в год. Аттракцион невиданной щедрости!

Короткой строкой

— Столкновение автобуса и грузового автомобиля произошло в Чувашии. Число погибших в страшном ДТП составило 11 человек.

— Крым побил постсоветский рекорд по количеству отдыхающих.

— Арестованный мэр Оренбурга отправлен в отставку.

— Прокурор Владимира подозревается в получении взятки.

— Курский губернатор приготовил «золотой парашют».

— Глава Забайкалья Наталья Жданова, заявившая о своей добровольной отставке, записала довольно любопытное видеообращение к землякам. Одна из последних фраз дословно звучала не иначе как «простите меня, и я прощаю всех, кому должна». Что бы это значило?

— Претендентами на отставку могут стать губернаторы-«двоечники», хотя и не всегда низкая избираемость является главным аргументом для отставки.

4 Pezibear Холод

В тревожное время живем. Аналогия напрашивается с замерзающим организмом, который потихоньку стягивает тепло к центру, надеясь, что оставшиеся на периферии участки тела как-нибудь дождутся изменения условий. Известно, что в такой ситуации оставаться в покое — значит замерзнуть. Активные действия, движение, слаженные усилия на спасение дают шанс выжить, не потеряв здоровье и части тела, которые еще пригодятся в будущем, когда морок сойдет. Так что с тенденцией на отбрасывание «обременений» надо срочно что-то делать, ибо она подобна тому самому застыванию.

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