В правящей партии Италии усомнились, знаком ли Юнкер с демократией

Рим, , 19:49 — REGNUM Заявления главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера заставляют усомниться, знаком ли он с принципами демократии, заявили в пятницу, 12 октября, представители правящего итальянского «Движения 5 звезд», передает информагентство Ansa.

Ранее Юнкер в очередной раз раскритиковал правительство Италии за его экономическую политику и заявил, что «Италия не держит своего слова». Глава Еврокомиссии также призвал правительство страны «уважать европейские правила, чтобы не подвергать опасности европейскую солидарность».

Недовольство Юнкера, как и руководителей ряда других европейских и международных организаций, вызывает проект бюджета Италии на 2019 год, в котором заложен слишком высокий, по мнению критиков, уровень дефицита. Оппоненты итальянского правительства считают, что в условиях высокого госдолга правительство должно экономить.

Депутаты «Движения» сообщили «к сведению Юнкера», что парламентские выборы в марте 2018 года выиграли они и партия «Лига», а это значит, что народ Италии именно им дал право проводить ту экономическую политику, которую будущие победители анонсировали в ходе предвыборной кампании.

Юнкеру следует «освежить в памяти» текст Лиссабонского трактата, в котором подробно сказано о значимости «устойчивого развития», «занятости» и «социального развития», отметили также представители «Движения».

Ранее представители итальянской оппозиции, а также Еврокомиссии, МВФ, международных рейтинговых агентств и целого ряда других международных финансовых организаций раскритиковали проект бюджета Италии на 2019 год, который предусматривает повышение дефицита бюджета с 2 до 2,4% ВВП ради исполнения предвыборных обещаний, в частности, снижения пенсионного возраста, отмены запланированного повышения НДС и введения «дохода от гражданства», а также для наращивания государственных инвестиций в инфраструктуру.

Проект не нарушает правил ЕС — дефицит должен быть не выше 3% ВВП. Но в Еврокомиссии и в итальянской оппозиции недовольны намерением Италии наращивать дефицит в условиях высокого госдолга (130% ВВП) и считают это решение безответственным популизмом. В правительстве же уверены, что бюджетный маневр пойдет на пользу экономике. Министры отмечают, что аналогичное повышение уровня дефицита в других странах ЕС, а также в Италии при прежних правительствах, не вызывало ни у евробюрократов, ни у оппозиции (прежде — власти) никаких вопросов. В Италии предполагают, что подлинной причиной острой критики является намерение не допустить слишком самостоятельной экономической политики.

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