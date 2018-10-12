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Украина не пойдет на силовой вариант в Донбассе — эксперт

Политика

У украинской армии на это не хватит сил

Украина не пойдет на силовой вариант в Донбассе — эксперт
Иван Шилов © ИА REGNUM
ВСУ

Киев, 12 октября 2018, 19:48 — REGNUM  Политический эксперт Василий Вакаров 12 октября в эфире телеканала NewsOne выразил уверенность в том, что Украина не пойдет на силовой вариант возвращения отдельных регионов Донбасса в время выборов в ДНР и ЛНР.

«Нет, этот вариант невозможен, поскольку на территории Л/ДНР есть два корпуса или две армии численностью около 40 тыс человек. Они вооружены легким вооружением. Тот же Курт Волкер говорил, что там есть танки и тяжелое оружие. И наши военные эксперты говорят, что у них есть тяжелые вооружения. Если мы говорим о силовом варианте, то украинские вооруженные силы должны иметь численность в восемь — десять раз больше. На линии противостояния мы должны сосредоточить армию численностью более 300 тыс людей. Этого мы не делаем», — заметил Вакаров.

Напомним, выборы в Донецке и Луганске назначены на 11 ноября 2018 года. 12 октября представитель государственного департамента США Хизер Нойерт призвала Москву выполнять Минские соглашения, в частности, ввести всеобъемлющее прекращение огня и отменить незаконные выборы в Донецке и Луганске.

«Москва должна ввести полное и всеобъемлющее прекращение огня и отменить незаконные, фиктивные выборы, которые она организовывает на подконтрольных России территориях восточной Украины», — говорится в заявлении Госдепа.

Как сообщалось, 11 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев сформировал 39 боевых бригад и ряд военных частей оперативного, тылового и технического обеспечения. При этом на потенциально угрожающих направлениях созданы группировки сил, готовые к «отражению агрессии не только с востока, а в том числе и с крымского направления, из Приднестровья и севера».

Кроме того, Порошенко приказал руководителям операции Объединенных сил на Донбассе в качестве ответного огня применять все подчиненные им силы и средства для сохранения жизни украинских воинов.

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Минские соглашения и их выполнение
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