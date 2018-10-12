Новгородский трудинспектор получил шанс возглавить Старорусский район

Старая Русса, Новгородская область, , 19:03 — REGNUM Главный новгородский трудинспектор и врио главного трудинспектора в Калининградской области, бывший вице-мэр Великого Новгорода Александр Розбаум получил шанс возглавить Старорусский район Новгородской области — его кандидатуру сегодня, 12 октября, единогласно поддержала конкурсная комиссия в ходе отбора кандидатов на пост главы района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, вторым кандидатом, прошедшим конкурсный отбор, стал глава Ивановского сельского поселения Старорусского района Дмитрий Михайлов, который получил в свою поддержку 18 из 20 голосов членов конкурсной комиссии.

Конкурсный отбор проводился в несколько этапов, без скандалов не обошлось.

Перед заседанием конкурсной комиссии стало известно, что из её состава исключена вице-спикер Новгородской областной думы, депутат от Старорусского района Ольга Борисова («Единая Россия»). С публичным протестом против её исключения из состава конкурсной комиссии выступил другой вице-спикер регионального парламента — Алексей Чурсинов (ЛДПР).

В своём обращении в СМИ Чурсинов отметил, что «Александр Розбаум не пришёлся ко двору в Старой Руссе, его не приняло предпринимательское сообщество и его уже сейчас отвергают рядовые сотрудники районной администрации», а поддержкой населения пользуется генеральный директор ООО «Декор-Строй», председатель думы Старорусского района Сергей Кузьмин, за которого публично ратовала и Борисова.

Лидерство Кузьмина подтвердило и интернет-голосование, проведённое в социальной сети «ВКонтакте» газетой «Старая Русса» — его кандидатуру поддержали 51% опрошенных, в то время как Розбаум получил всего 16%. Однако утром сегодняшнего дня, 12 октября, стало известно, что Сергей Кузьмин отозвал своё заявление и в конкурсе участвовать не будет. Новгородские СМИ сообщили, что Сергею Кузьмину предложили продолжить работу в районной думе не на общественных началах, как сейчас, а на постоянной, оплачиваемой основе — он согласился. Вместе с ним свою кандидатуру снял и первый заместитель экс-главы Старорусского района Игорь Ананьев.

Из пяти оставшихся участников конкурсного отбора комиссия на первом этапе отсеяла ещё двух: депутата Новгородской областной думы Дмитрия Игнатова и пенсионера Вячеслава Будущева из Москвы не допустили до участия в конкурсе, назвав причиной несвоевременную подачу требуемого пакета документов. Ещё один кандидат — пенсионер Алексей Фёдоров — не прошёл финальный этап конкурсного отбора.

Окончательное решение по кандидатуре главы Старорусского района Новгородской области примут депутаты районной думы на заседании 18 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний глава района Василий Бордовский, также избранный по конкурсу на этот пост в 2016 году, подал в отставку досрочно в июле 2018 года. Отметим, что Старорусский район Новгородской области станет первым муниципальным образованием региона, где главу района выбирают повторно по конкурсу, а не на прямых выборах, которые отменены в Новгородской области с 2015 года.

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