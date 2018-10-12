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Помощником уральского полпреда стала многодетная свердловчанка

Политика

Распоряжение уже подписано

Екатеринбург, 12 октября 2018, 18:59 — REGNUM  Уральский полпред Николай Цуканов обрёл нового помощника. На этот пост назначена Анна Ленская, которая работает в полпредстве с 2004 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Распоряжение о её назначении подписал руководитель Администрации президента России Антон Вайно.

О новой помощнице полпреда известно, что она родилась в советском социалистическом Свердловске 22 февраля 1971 года. Окончила Уральский политехнический институт.

В аппарате полпреда Ленская работает с 2004 года. А в ноябре 2013-го она возглавила департамент по вопросам экономической и социальной политики.

Анна Ленская — действительный государственный советник России третьего класа. Она замужем и у неё трое детей.

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