Помощником уральского полпреда стала многодетная свердловчанка

Екатеринбург, , 18:59 — REGNUM Уральский полпред Николай Цуканов обрёл нового помощника. На этот пост назначена Анна Ленская, которая работает в полпредстве с 2004 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Распоряжение о её назначении подписал руководитель Администрации президента России Антон Вайно.

О новой помощнице полпреда известно, что она родилась в советском социалистическом Свердловске 22 февраля 1971 года. Окончила Уральский политехнический институт.

В аппарате полпреда Ленская работает с 2004 года. А в ноябре 2013-го она возглавила департамент по вопросам экономической и социальной политики.

Анна Ленская — действительный государственный советник России третьего класа. Она замужем и у неё трое детей.