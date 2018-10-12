Посол РФ в Лондоне: Великобритания не дает визы российским дипломатам

Лондон, , 18:40 — REGNUM Власти Великобритании отказались выдавать визы российским дипломатам. Об этом сегодня, 12 октября, сообщил посол России в Лондоне Александр Яковенко на пресс-конференции.

Напомним, в марте 2018 года власти Великобритании решили выслать ряд российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери. Россия пошла на ответные меры и выслала британских дипломатов. Предполагалось, что обе стороны смогут заполнить образовавшиеся вакансии в своих дипломатических миссиях новыми дипломатами. Однако британская сторона отказалась давать визы.

«Мы не можем заполнить эти вакансии, поскольку Великобритания отказывается выдавать дипломатам визы для приезда в Соединенное Королевство», — рассказал Яковенко.

Он констатировал, что со стороны британского правительства наблюдается неконструктивная позиция, из-за которой функционирование российского посольства крайне затруднено.

По словам Яковенко, в российском посольстве в Лондоне осталось порядка десяти сотрудников.