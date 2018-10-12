ОБСЕ зафиксировала 6,6 тысячи нарушений перемирия в Донбассе за неделю

Киев, , 18:34 — REGNUM Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ за неделю зафиксировала более 6,6 тысячи нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщил на брифинге 12 октября первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Он также сообщил, что за прошедшую неделю, по данным миссии, в Донбассе погибли трое детей, ещё один ребёнок получил ранения.

За период с начала 2018 года мониторинговая миссия насчитала свыше 218 тысяч нарушений режима прекращения огня.

Напомним, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко отдал приказ ВСУ, национальной гвардии и пограничникам использовать всё имеющееся у них вооружение для «ответного огня» в Донбассе.

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