УПЦ: Никакой автокефалии и Томоса — раскольники остались раскольниками

Киев, , 18:30 — REGNUM Министр иностранных дел Павел Климкин призвал представителей канонической Украинской православной церкви «прислушаться к сердцу» и включиться в переговоры о вхождении в новую «единую автокефальную поместную Украинскую православную церковь».

С таким заявлением глава украинского внешнеполитического ведомства выступил вечером 12 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас как раз и настал тот момент, когда все православные церкви Украины имеют историческую возможность доказать свою преданность идее украинского единства и единства украинского православия. Пусть УПЦ МП не медлит и включается в переговоры о вхождении в единую автокефальную поместную Украинскую православную церковь. Только советую прислушиваться к собственному уму и сердцу, а не к директивам из Москвы, потому что так дела не будет!» — отмечает, в частности, Климкин.

В свою очередь, управляющий делами канонической УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в своем комментарии прессе, который также сделан вечером 12 октября, подчеркивает, что в реальности для УПЦ после решений Синода Константинопольского патриархата от 11 октября 2018 года ничего не изменилось.

«Мы были, есть и остаемся единственной канонической Церковью в Украине. Мы не признаем ставропигии, создание которой провозгласили на Фанаре. Приняв в общение раскольников, Патриарх Варфоломей не делает их каноническими, а сам становится на путь раскола. Раскольники остались раскольниками. Никакой автокефалии и томоса они не получили. И похоже на то, что они потеряли даже ту независимость, хотя и неканоническую, которую имели и на которой всегда делали акцент. Хотим обратить внимание нашего духовенства и мирян, раскольники как были безблагодатными, так и остались. А соответственно, сослужить и молиться с ними запрещено», — отмечает Антоний.

Политолог Дмитрий Корнейчук в своем комментарии отмечает, что нет ничего удивительного в том, что Украина сейчас не получила томос, а главное в решении Константинополя — совсем другое.

«Его (томос) просто некому давать, поскольку есть три православные церкви. Объединятся в одну — получат автокефалию. Не смогут — сами виноваты. Но главная суть решения Вселенского патриархата — это легализация Киевского патриархата и Автокефальной православной церкви. А значит — УПЦ МП может вести с ними переговоры как с официальными церквями, а не раскольниками», — отмечает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 11 октября президент Порошенко заявил, что по итогам Синода Константинопольского патриархата, состоявшегося в Стамбуле 9−11 октября, Украина получила томос.

На самом деле в решении Синода говорится, что Украина может получить томос после объединения трех православных церквей — раскольников Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также канонической Украинской православной церкви.

Раскольники уже заявили о намерении как можно скорее провести специальный «объединительный съезд».

В Кремле, в свою очередь, пообещали защищать верующих УПЦ, если ситуация вокруг процесса предоставления украинской церкви автокефалии обострится. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.