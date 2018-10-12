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La Verita: Италия рассчитывает на помощь США на фондовом рынке

Политика

В обмен Италия должна не сокращать траты на оборону

Рим, 12 октября 2018, 18:18 — REGNUM  Правительство Италии рассчитывает на помощь США на фондовом рынке и на инвестиции в итальянские ценные бумаги, сообщает La Verita в пятницу, 12 октября.

По данным издания, это было одной из основных тем недавней беседы президента США Дональда Трампа и премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Трамп, рассчитывающий на приобретение политического союзника в Европе, обещал помощь.

При этом далеко не все американские компании согласны со своим президентом. В частности, представители JP Morgan сообщили о намерении продолжать распродажу итальянских бумаг.

11 октября Конте провел переговоры с министром финансов США Стивен Мнучином. Одним из условий американской поддержки (помимо политических) должна быть, как ожидается, сохранение расходов на оборону на прежнем уровне.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия, Центробанк ЕС, МВФ и международные рейтинговые агентства выразили недовольство планами правительства Италии увеличить дефицит бюджета с 2 до 2,4% ради выполнения предвыборных обещаний. Евробюрократы и финансисты ссылаются на высокий госдолг Италии. Их заявления привели к существенному снижению итальянских котировок. Правительство Италии не намерено идти на компромисс с Брюсселем и рассчитывает решить вопрос при поддержке США и Китая.

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Экономика Италии
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