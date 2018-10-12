В РПЦ предложили предать Варфоломея анафеме и низложить

Москва, , 18:11 — REGNUM Член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков предложил ряд ответных мер на решения Константинопольского патриархата по Украине. Об этом протоиерей написал сегодня, 12 октября, на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, что Константинопольский патриархат фактически легализовал церковный раскол на Украине. На заседании Священного синода Константинопольского патриархата было решено аннулировать синодальное письмо от 1686 года, которым Фанар перевел под юрисдикцию Московского патриархата Киевскую митрополию. Кроме того, Константинопольский патриарх снял анафему с лидеров украинских раскольников. При этом анафема была наложена Русской православной церковью, и у Константинополя не было прав её снимать.

В связи с этим протоиерей Новиков предлагает создать епархии и приходы Русской православной церкви на территории Турции, включая Стамбул, ввиду того, что «бывший Константинопольский патриарха» отпал от Церкви.

Также он предлагает созвать в Москве чрезвычайный Всеправославный собор для низложения патриарха Варфоломея и членов его Синода.

Кроме того, предлагается разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, «анафематствовать ересь восточного папизма, включая лжеучение о праве Стамбульского епископа на отмену и пересмотр анафем и прещений поместных Церквей».