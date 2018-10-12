В Белоруссии взялись за русофобствующих футбольных фанатов

Сергей Артёменко, , 20:24 — REGNUM

Власти Белоруссии отреагировали на скандирование футбольными фанатами русофобских речёвок и в таких случаях будут применять штрафы. Об этом сообщил Андрей Дементьевский в опубликованной 10 октября статье «Какой футбол нам нужен» в печатном органе администрации президента Белоруссии «Советская Белоруссия».

Формальным поводом стало поведение белорусских футбольных фанатов на сентябрьском матче Белоруссия — Сан-Марино. «Все шло отлично, но вдруг молодежь, поддерживавшую парней Криушенко с сектора B-12, как-то странно переклинило, заколбасило в конвульсиях… Скандирования русофобской речевки (цитировать ее теперь не разрешает нововведение в законодательство, да и чувство брезгливости не позволяет), прыжки по трибуне», — рассказал Дементьевский.

Он также сообщил, что в апреле 2015 года Республиканской экспертной комиссией по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма, действующей при министерстве информации Белоруссии, был изучен текст той же русофобской речёвки, которая прозвучала на сентябрьском матче в секторе В-12.

Он отметил, что тогда рассматривались аналогичные скандирования на одном из митингов оппозиции, сообщив: «Исходя из контекста украинских событий и мартовской акции радикалов в честь годовщины БНР, эксперты (историки, филологи, правоведы, политологи) пришли к выводу: «Текст речевки возможно расценивать как информацию, которая может способствовать разжиганию национальной вражды или розни, пропаганде исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к национальной принадлежности в том числе, поскольку в тексте слово «москаль» используется как неофициальный этноним представителей русской национальности и имеет выраженный отрицательно-коннотативный оттенок».

Автор «Советской Белоруссии» приукрасил картину: на самом деле в РЭК при мининформе Белоруссии нет экспертов по экстремизму. Зато в изобилии представлены сотрудники КГБ, МВД, прокуратуры, следкома и других органов, активно участвующих в политических репрессиях. При их непосредственном участии в декабре 2016 года было сфабриковано уголовное дело против трёх белорусских публицистов — Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко. В феврале 2018 года за критику русофобии в Белоруссии их, после 14 месяцев содержания в тюремных условиях, приговорили к пяти годам лишения свободы каждого. Недавно их, по версии белорусских властей, — «разжигавших вражду и рознь между народами Белоруссии и России», представители общественности удостоили премии им. Олеся Бузины.

По информации автора президентской газеты, весной 2015 года «возмутительная русофобская речевка была внесена в Республиканский список экстремистских материалов. Правда, наказуемыми по антиэкстремистской статье 17.11 КоАП тогда стали не скандирования, а всего лишь распространение в интернете кадров с митинга».

Он сообщил также, что по инициативе главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД суд Центрального района г. Минска взял за основу своего решения прежнее заключение РЭК при Мининформе и постановил расширить границы административных санкций по статье 17.11 КоАП за оскорбительные кричалки.

«После решения суда, вступившего на днях в силу, серьезные неприятности начнутся и у тех, кто использует «звуковую оболочку текста, произнесенную автором в виде слов, которые одновременно могут сопровождаться действиями и явлениями, а равно трансляцию произнесенного текста с аудионосителей». Проще говоря, любишь горлопанить всякую чушь — будь готов заплатить за удовольствие и суши сухари», — сказано в статье «Советской Белоруссии».

Здесь также следует отметить искажение действительности. КоАП предусматривает административную ответственность, а выражение «суши сухари» употребляется применительно к уголовному наказанию в виде лишения свободы в тюрьме или колонии. Уголовная ответственность предусмотрена статьёй 130 Уголовного кодекса республики («экстремизм») — по ней и расправлялись с тремя пророссийскими публицистами, причём в кампании клеветы в отношении них принял активное участие главный редактор «Советской Белоруссии» Павел Якубович.

Близкий к спецслужбам Дементьевский сообщил, что ГУБОПиК МВД, «где, как известно, разрабатывают законодательные инициативы в сфере пресечения пропаганды нацизма и экстремизма, уверены, что самым оголтелым из фанатов пора привыкнуть к принципиальности и жесткости законов». В качестве примера он привёл «настоящее глумление недоумков над памятью жертв фашистских карателей» в виде переработанной известной советской песни «Вместе весело шагать по болотам с пулеметом» — её РЭК тоже включила в Республиканский список экстремистских материалов.

Белорусские милиционеры из ГУБОПиК установили троих зачинщиков и всех участников провокационной сентябрьской акции на минском стадионе «Динамо». Ими оказались болельщики разных белорусских клубов, многие из них ранее судимы.

Собеседники Дементьевского из ГУБОПиК прокомментировали ситуацию: «Подросткам свойственно подражать старшим, им хочется проявить себя, выглядеть дерзкими, а «скакуны», далекие от футбола, зато близкие к политиканству, показывают юным болельщикам дурной пример. К тому же вносят серьезный раскол в фанатскую среду. Ведь в большинстве своем белорусские фанаты не одобрили «майдановской» речевки, считают, что фан-сектор сборной дискредитирует белорусов перед дружественными фанатами из России. Многие минские «динамики», например, тесно связаны с «движем» ЦСКА. Им неловко перед москвичами за поведение соотечественников. Все прекрасно понимают, что «подстава» провокаторов вполне может создать проблемы для белорусских болельщиков на выездах в Россию. Тем более в адрес наших фанатов уже неоднократно звучали угрозы, в том числе из Питера. В этой среде «за базар» принято отвечать».

Автор статьи обратил внимание: «Кстати, о питерских хулиганах. В августе, во время их массового выезда в Минск на первый матч Лиги Европы с «Динамо», местные трибунные «скакуны» куда-то попрятались».

Отметим, что борьба с русофобией в Белоруссии активизируется накануне получения от России денег и торговых преференций. Сегодня власти Белоруссии сообщили о получении из России $263 млн за «перетаможку» нефти и ещё $200 млн в рамках шестого транща от ЕФСР.