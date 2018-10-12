Жители поселка в ДНР: Грунтовые воды из шахт заливают населенный пункт

Донецк, , 18:01 — REGNUM В Донецкой народной республике, г. Кировское, прекратила работу шахта «Рассвет-1». Горняков отправили в бесплатные отпуска. Об этом 11 октября в комментарии ИА REGNUM заявил один из руководителей предприятия.

По его словам, шахта окончательно прекратила работу с 9 октября. Источник отметил, что на предприятии сохраняется напряженная социально обстановка, поскольку у предприятия нет сбыта продукции, а горняки получают зарплаты ниже, чем на Украине.

«В сентябре и августе фактически ничего не платилось. Требуем отдать и повысить зарплату. Шахтеры написали заявления на бесплатный отпуск. Шахта прекратила работу. Нет сбыта угля», — рассказал источник.

Кроме того, житель пос. Алексеево-Орловка г. Шахтерск проинформировал о техногенной катастрофе в поселке. Он сообщил, что с начала 2018 года в поселке грунтовые воды затопили ряд жилых домов в поселке.

«В пос. Алексеево-Орловка техногенная катастрофа. ДНР не финансирует откачку грунтовых вод из трех близлежащих закрытых шахт… Из-за это уровень воды поднялся до критического, вода льется через фундаменты домов. Зимой у нас нет шансов на выживание. Люди брошены на произвол. Власти «разводят руками» и говорят, что не мероприятия по откачке вод нет денег. Мы идем под воду», — рассказал источник.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября помощник президента РФ Владислав Сурков встретился в Москве с главой ДНР Денисом Пушилиным. Отмечается, что на встрече Сурков пообещал повысить зарплаты в отдельных регионах Донбасса.

Кроме того, по итогам встречи Пушилин заявил, что на ней подробно обсуждалось «положение в ДНР». В частности, получены «гарантии поддержки со стороны России во всем, что касается безопасности и повышения уровня жизни граждан», а в «ближайшее время будет принят ряд решений гуманитарного характера, которые позволят ощутимо увеличить заработную плату для целого ряда групп населения».

12 октября начальник Государственной инспекции по вопросам соблюдения законодательства о труде ДНР Сергей Чернобривец заявил, что сумма задолженности по заработным платам жителей ДНР, погашенная за девять месяцев текущего года, составила 75 млн рублей.