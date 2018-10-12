ВЦИОМ: 64,6% жителей РФ одобряют деятельность Путина

Москва, , 17:57 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин лидирует в рейтинге одобрения деятельности политиков, который составлен Всероссийским центром изучения общественного мнения. Глава РФ также лидирует и в рейтинге доверия политикам. Данные приведены за неделю с 1 по 7 октября.

Показатель одобрения деятельность Владимира Путина за этот период составил 64,6%, при этом специалисты ВЦИОМ отмечают положительную динамику: неделей ранее этот показатель составлял 63,2%. Деятельность председателя правительства РФ Дмитрия Медведева одобряют лишь 35% участников опроса, деятельность правительства РФ — 41,5%.

Владимир Путин лидирует в рейтинге доверия политикам — ему доверяют 37% опрошенных. На втором месте по уровню доверия министр обороны РФ Сергей Шойгу (15,2%), на третьем — глава российского МИД Сергей Лавров (11,7%). А вот лидером по уровню недоверия остается глава ЛДПР Владимир Жириновский — 28,2% респондентов заявили, что не доверили бы ему решение важных государственных вопросов.

Среди партий в лидерах электорального рейтинга остается «Единая Россия» — в случае, если бы выборы в Госдуму РФ состоялись в ближайшее воскресенье, за нее отдали бы голоса 34,9% участников опроса. 15,8% высказали готовность проголосовать за КПРФ, за ЛДПР голоса отдали бы 12,6%, за «Справедливую Россию» — 6,3%.

Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проведены в июле-октябре 2018 года, в опросах участвовали граждане РФ в возрасте от 18 лет, они проводились методом телефонного интервью. До 17 июня включительно опрашивалось ежедневно 1000 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ, с 18 июня ежедневно опрашивается 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Итоги опроса прокомментировал руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, который отметил, что в целом оценки органов власти и их руководителей на минувшей неделе были стабильными.

«Они находятся в границах сформировавшегося коридора значений. Фиксируемые колебания носят волнообразный характер. Такая ситуация позволяет говорить об устойчивости общественно-политической ситуации, настроений россиян. Не оправдались негативные прогнозы относительно снижения легитимности власти после принятия окончательного решения по формату изменений в пенсионное законодательство. Скорее всего, это связано с рутинизацией вопроса. Дополнительным фактором в пользу данного объяснения является и снижение уровня протестных настроений, фиксируемое в течение последних недель», — считает Мамонов.