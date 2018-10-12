Боевитый приказ Порошенко — выстрел дуплетом по президентским выборам

Киев, , 18:10 — REGNUM Приказ Порошенко о применении всех видов оружия для «ответного огня» в Донбассе больше относится к предстоящим президентским выборам, чем к ситуации на линии соприкосновения сторон, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM https://regnum.ru/analytics/author/sergey_kuzmichyov.html.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 12 октября приказал украинским военным, нацгвардии и пограничникам использовать все имеющееся у них вооружение для «ответного огня» в Донбассе.

Ни для кого не секрет, что в зоне боевых действий практически невозможно определить, выстрелы какой из сторон были ответными или являлись «ответом на ответ».

В вопросах и ответного и безответного огня украинские силовики и раньше себя ни в чем не ограничивали. «Слепоглухонемая» миссия ОБСЕ не имела привычки поднимать истошный вой на предмет разнообразных нарушений минских соглашений с украинской стороны. Так что «херои» карательных войск своего главнокомандующего кондитера вряд ли сильно отблагодарят за такой приказ.

Тем не менее, не исключено, что это будет воспринято «боевыми правосеками» как завуалированная команда «фас» и на линии соприкосновения в Донбассе начнутся многочисленные бои местного значения, которые можно преподнести внутри Украины как наступление «агрессора» и ввести военное положение, автоматически отменяющее президентские выборы в стране.

Кроме того, приказ Порошенко явно задуман как вкусная кость, брошенная политически активным украинским «ястребам», неустанно призывающим с мягких диванов и из уютных телестудий «жестко разобраться с Донбассом и агрессором».

Подводя итог, можно констатировать следующее: порошенковский боевитый жест на предстоящих выборах должен сработать и как приманка для сторонников «войны до победного конца» и как активизатор боевых действий. В первом случае Порошенко надеется получить голоса «ястребов» для победы на выборах, а во втором создаст условия для отмены выборов вообще, если поймет, что победить на них не удается.

Сколько людей при этом будет убито и покалечено по обе стороны линии соприкосновения — для Порошенко не важно.

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