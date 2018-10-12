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Посол Киргизии в Южной Корее попросил политическое убежище

Политика

Из-за скандала в МИД президент уволил Кылычбека Султана

Бишкек, 12 октября 2018, 17:47 — REGNUM  Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об освобождении Кылычбека Султана от должности чрезвычайного и полномочного посла в Республике Корея. Об этом сегодня, 12 октября, сообщила пресс-служба главы государства.

Одновременно с этим теперь уже бывший дипломат на своей странице в социальной сети Facebook заявил о том, что он и его семья не намерены возвращаться в Киргизию, поскольку попросили предоставить им политическое убежище в одной из зарубежных стран. В какой именно, Султан не уточняет.

Напомним, что в конце сентября посол Киргизии в Южной Корее Кылычбек Султан заявил на пресс-конференции о многочисленных нарушениях, допущенных работниками киргизского диппредставительства в Малайзии.

Министерство иностранных дел Киргизии обвинило Султана в игнорировании правил профессиональной этики, а также заподозрило его в нарушениях, которые дипломат публично озвучил во время брифинга. Также МИД потребовал уволить Кылычбека Султана.

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Политическая жизнь Киргизии
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