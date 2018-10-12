Киев может не справиться с религиозными противостояниями — эксперт

Киев, , 17:22 — REGNUM Украинский кандидат политических наук Андрей Багинский считает, что Киев не сможет справиться с возможными конфликтами на религиозной почве, после предоставления автокефалии неканонической Украинской православной церкви. Об этом Багинский заявил 12 октября в эфире телеканала NewsOne.

«Чрезмерная политизация этого вопроса, которая исходит от Банковой, как раз и создает риски для конфликтов. Мы понимаем, что могут организовать и провокации. К примеру, завтра какие-то люди в балаклавах могут прийти и забрать то или иное церковное имущество. И неизвестно, кто это будет. Понятно, что они, как и международное сообщество, предостерегают наши власти от нарушения закона. Но есть наша политическая суровая реальность. В тех условиях насилия, в тех условиях поляризации общества, которое подогревается разнообразными политическими силами, конфликты, к сожалению, возможны. Может произойти все что угодно… Не думаю, что власти справятся, если не дай Бог, появятся какие-то противостояния», — сказал Багинский.

По его словам, религиозный вопрос имеет высокую политизацию.

«Вопрос томоса — это вопрос времени. Говорят о нескольких месяцах. Очевидно, что это выгодно и президенту, и политической верхушке. Но мы действительно наблюдаем нарушение Конституции и в этом есть определенная проблема. В Конституции у нас четко написано, что церковь отделена от государства. Вокруг этого вопроса мы наблюдем политический процесс. Люди имеют право исповедовать ту религию и ходить в ту церковь, в какую они хотят», — добавил Багинский.

Он также допускает, что Киеву не удастся преодолеть церковный раскол после получения томоса.

«Не исключаю, что даже после предоставления томоса вопрос не будет исчерпан. Наоборот, скорее будет начало объединения, а возможно и разделения. Не факт, что по плану украинских властей будет создана Украинская поместная православная церковь», — подытожил Багинский.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября Синод Вселенского патриархата отменил решение от 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриархату. Вселенский патриарх Варфоломей не предоставил Украине томос, а провозгласили ставропигию. Таким образом, Константинополь провозгласил свое право собственности на церкви и храмы канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, неканонических УПЦ Киевского патриархата (КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

Кроме того, с предстоятеля УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ Макария снята анафема, которую наложила Русская православная церковь. Им возвращен канонический статус. В сентябре патриарх Варфоломей назначил своих экзархов в Киеве. РПЦ назвала действия Константинополя «грубым вторжением на каноническую территорию Московского патриархата». В РПЦ пообещали, что теперь не будут вспоминать Варфоломая в молитвах.

Напомним, 11 октября президент Украины Петр Порошенко назвал решение Синода предоставлением автокефалии Украинской православной церкви. По его словам, томос будет получен после объединительного Собора украинских православных церквей.