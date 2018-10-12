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«Мы хорошо поработали!» — Трамп об освобождении в Турции пастора из США

Политика

Пастора Брансона осудили на три года и полтора месяца тюрьмы и досрочно освободили в зале суда

Вашингтон, 12 октября 2018, 17:40 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп прокомментировал освобождение турецким судом американского пастора Эндрю Брансона, 12 октября передает агентство Reuters.

«Мы хорошо поработали над (освобождением) пастора Брансона!» — заявил Трамп в «Твиттер».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 октября суд в Турции вынес приговор Брансону. Пастора осудили на три года и полтора месяца тюрьмы и досрочно освободили в зале суда.

Пастор Брансон был арестован турецкими властями в октябре 2016 года по обвинению в связях с курдскими боевиками и сторонниками проповедника Фетхуллы Гюлена.

Белый дом США требовал освобождения пастора. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлогал обменять Брансона на Гюлена, проживающего в американском штате Пенсильвания.

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Турция и США
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