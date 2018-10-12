Шведский инвестор увеличивает производство в Калининградской области

Калининград, , 17:11 — REGNUM Расположенный в городе Славске Калининградской области завод «Орбита I» на этой неделе заявил об открытии еще шести дополнительных участков финальной сборки, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Это увеличит эффективность производства и количество рабочих мест на предприятии, — сообщили в региональном министерстве по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли.

«Новые производственные участки позволили принять на работу дополнительных сотрудников. С сентября общая численность работающих уже увеличилась с 75 до 90 человек. К концу следующего года планируется создание ещё 40 новых рабочих мест», — цитирует пресс-служба облправительства слова главы министерства Дмитрия Кускова, который отметил, что не менее половины сотрудников предприятия проходит подготовку и обучение в Швеции.

Завод в Славске является одним из четырех производственных активов шведской группы компаний Orbit One. Ежегодно он выпускает в формате контрактного производства 166 тысяч единиц высокотехнологичной продукции: пульты, блоки управления, сетевые портативные источники питания и другую высокотехнологичную технику. Почти вся продукция направляется на экспорт — в Швецию и Литву.