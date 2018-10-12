Торговая война между Китаем и США: американский СПГ под запретом

Пекин, , 17:04 — REGNUM Китай полностью отказался от американского сжиженного природного газа (СПГ). Как сообщает Reuters, на фоне торгового спора с США Китай переориентировался на рынок Ближнего Востока, обеспечив себе дополнительные поставки из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Кувейта и Саудовской Аравии.

В 2017 году Китай закупил около 3,6 млн тонн СПГ у Штатов, превратив тем самым США во второго по величине поставщика данного вида топлива. В течение 2018 года поставки американского сжиженного газа в Китай резко сократились из-за ввода со стороны Китая дополнительного 25-процентного тарифа на более чем 300 американских товаров, включая СПГ, в ответ на тарифы США.

Помимо отражения вновь введенных запретов на экономике некоторых стран, решение Китая также коснется развития американского проекта «Аляска СПГ». Как сообщало ИА REGNUM, проект «Аляска СПГ» соединит юг и север штата: в южном городе Никиски планируется строительство завода СПГ, который будет соединен с газовым комплексом месторождений Прудо Бей на севере Аляски 1280-километровым газопроводом.

Мощность проекта составит 27,6 млрд кубометров в год — против 38 млрд кубометров «Силы Сибири» (совместного проекта «Газпрома» и китайской CNPC, поставки газа в Китай с него начнутся в 2019 году).

«Аляска СПГ» нацелен на китайские газовые нужды. Сегодня Китай потребляет чуть более 200 млрд кубометров газа в год, из которых импортирует 40%. Правительство КНР планирует сокращать потребление угля и нефти и дальше, поэтому, по различным прогнозам, к 2020 году эта цифра вырастет до 260—300 млрд кубометров. Планируется, что китайские инвестиции составят около трех четвертей общей стоимости проекта. Еще порядка 11 млрд долларов планируется привлечь от других инвесторов.

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