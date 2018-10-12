БПП: в Закарпатье нет «венгерского сепаратизма»

Киев, , 17:03 — REGNUM В Закарпатской области нет никакого сепаратизма. Жители региона хотят жить в составе Украины, никаких сепаратистских митингов не было. Об этом 12 октября в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», член группы межпарламентских связей с Венгрией Роберт Горват.

Депутат также выразил уверенность в том, что «венгры, как члены Евросоюза, не могут прийти в Украину, чтобы защищать «венгерский мир».

«Правда в том, что у нас нет никакого сепаратизма. Все что связано с венгерскими паспортами, люди их брали, чтобы устроиться на работу и лучше жить. Никаких митингов закарпатцев о том, что они хотят жить в Венгрии, нет. Они хотят жить в Украине», — сказал Горват.

По его словам, скандал с Венгрией вокруг паспортов «раздувают пророссийские и реваншистские силы».

«В Украине есть реваншистские силы, которые хотят вернуться к власти. Они пророссийские. Из-за них мы в ближайшие четыре года должны заплатить по внешним долгам 26 млрд долл… Если бы они не нашли венгерский вопрос. Поляки тоже раздают «карточки поляка». Роздано около 300 тыс. Им важно найти причину и раздувать конфликт, чтобы вернуться к власти и сделать Украину придатком России. В этом корень зла», — рассказал Горват.

При этом он согласился с мнением главы МИД Украины Павлом Климкиным о том, что детям венгерской общины полезно выучить украинский язык, чтобы в будущем им было проще учиться в вузе и найти работу.

«Павел Климкин прав в том, что когда ребенок учится в школе и плохо владеет украинским языком, он дискредитирован, поскольку потом он не может обучаться в ВУЗе, а потом работать госслужащим и на других работах, связанных с общением. Венгерская власть не должна говорить о том, что венгры, которые живут на территории Украины, не должны владеть украинским языком», — считает Горват.

Как сообщалось, ранее министр Климкин проинформировал, что 13 октября посетит «Общество венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде.

«Особенно для меня важно будет поговорить с теми украинскими венграми, чьи интересы непосредственно затрагивает нынешняя напряженность между Будапештом и Киевом… Да, я дискутирую с официальным Будапештом по вопросам преподавания государственного языка, я решительно осудил практику массовой раздачи венгерского гражданства (причем тайной, что меня особенно раздражает), но никаких выпадов против венгерской общины у меня не может быть ни на практике, ни в теории! Наоборот, я всегда утверждал, что нет никаких оснований обвинять венгров с двойным гражданством в измене или сепаратизме», — написал Климкин на своей странице в Facebook.

По его словам, нынешняя позиция Венгрии относительно закона об образовании вредит украинским венграм. Он призвал Будапешт решить ситуацию с двойным гражданством таким образом, чтобы не навредить людям, которые уже имеют два паспорта.

Напомним, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия Радой нового закона об образовании в 2017 году. Будапешт заблокировал проведение заседаний комиссии Украина-НАТО. При этом Венгрия обвиняет Украину в нарушении прав венгров, проживающих на Закарпатье, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. В частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто потребовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года.

19 сентября 2018 года в СМИ опубликовали видео, на котором жителям Закарпатья выдают венгерские паспорта в консульстве Венгрии в Берегово. При этом людей просили присягнуть на верность Венгрии и скрывать от властей Украины факт получения венгерского гражданства.