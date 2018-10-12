Латвия — канал нелегальной переправки мигрантов в ЕС

Рига, , 16:57 — REGNUM В Латвии, возможно, действует преступный канал переправки нелегальных мигрантов в Евросоюз, сообщает новостной портал Vesti.lv. Такой вывод напрашивается при анализе двух происшествий, в которых фигурируют граждане Вьетнама и Узбекистана, задержанные в Литве и Швеции.

На литовско-польской границе накануне были задержаны двое граждан Латвии, которые везли в автомобилях «живую» контрабанду — 12 граждан Вьетнама. Латыши передвигались на двух внедорожниках, в которых они умудрились спрятать дюжину человек. В частности, в багажнике «Лексуса» находилось двое нелегалов, а еще четыре лежали на заднем сиденье, укрытом покрывалом. Такую же картину литовские пограничники увидели в автомобиле марки Kia.

Выяснилось, что все спрятанные люди — граждане Вьетнама от 16 до 30 лет, у которых не было шенгенских виз. По предварительным данным, нелегалов из Латвии перевозили в Польшу, откуда они намеревались уехать в одну из стран Западной Европы.

Второе происшествие случилось в круизном порту Стокгольма на прошлой неделе. Там пограничная полиция Швеции задержала 15 граждан Узбекистана. Полиция установила, что граждане азиатской страны прибыли на пароме из Риги в качестве «спортсменов». Якобы в Латвии они участвовали в спортивном турнире, и под это дело получили шенгенские визы. Однако в ходе проверки выяснилось, что никаких спортивных мероприятий в прибалтийской республике иностранцы не посещали.

«Пограничники заподозрили, что путешественники прибыли в Швецию, чтобы работать здесь нелегально, главным образом в ресторанном и строительном бизнесе, и что вся поездка была кем-то организована», — отмечает портал «Стокгольм сейчас».

Отметим, что минувшим летом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что до 2020 года на внешние границы ЕС будут направлены дополнительно 10 тысяч пограничников для борьбы с миграционным кризисом. По мнению главы Еврокомиссии, пограничники «должны иметь возможность действовать в третьих странах».