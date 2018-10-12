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Турецкий суд освободил американского пастора Эндрю Брансона

Политика

В ближайшее время он сможет вернуться в США

Анкара, 12 октября 2018, 16:55 — REGNUM  Суд в Турции 12 октября освободил из-под домашнего ареста американского пастора Эндрю Брансона, передаёт агентство Reuters.

Как сообщается, суд приговорил американского гражданина к трём годам лишения свободы, однако с учётом уже отбытого им срока постановил освободить его в зале суда.

С Эндрю Брансона также снят запрет на выезд с территории Турции. Таким образом, в ближайшее время он может вернуться в Соединнные Штаты.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон длительное время добивался от Анкары освобождения американскогопастора, арестованного пообвинениям в поддержке организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюленаи причастности к попытке госпереворота в Турции летом 2016 года.

В августе этого года США в качестве реакции на арест Эндрю Брансона ввели санкции в отношении министров юстиции и внутренних дел Турции.

Накануне в американских СМИ появилась информация о том, что США и Турция достигли неофициальной договорённости об освобождении пастора.

Читайте ранее в этом сюжете: NBC: США и Турция договорились об освобождении пастора Эндрю Брансона

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Турция и США
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