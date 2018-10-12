«Украинские раскольники пошли за томосом и попали в плен» — эксперт

Киев, , 16:43 — REGNUM «Вселенский патриарх Варфоломей не предоставил Украине томос, а провозгласили ставропигию. Таким образом, Константинополь провозгласил свое право собственности на церкви и храмы канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, неканоническими УПЦ Киевского патриархата (КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ)». Об этом 12 октября в своем Facebook написал директор Украинского института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник.

«Под громкие аплодисменты возбужденной толпы не дать томос, но провозгласить «ставропигию» над Киевом — право собственности на монастыри и храмы всех православных конфессий — «то, что было Филарета, Макара и Онуфрия, — теперь мое». КП и УАПЦ пошли за томосом и попали в плен. Де-факто похоже на создание «экзархата», — отметил Бортник.

По его словам, на Украине Константинополь стравил приходы «в борьбе за престол», сняв с себя ответственность.

«Бросить печенюшки «снятия анафемы», при этом лишив обоих «патриархов» сана, их церкви — самостоятельности, и стравив в борьбе за престол на неопределенное время. Все под громкие аплодисменты. Отозвать «юридические обязательства» 1686-го, не отзывая само письмо. И снять с себя любую ответственность за возможное дальнейшее противостояние. Красавчик. Политики и политологи, учитесь! Только помните, что благодаря политике Византийской империи уже 600 лет как не существует», — написал Бортник.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября Синод Вселенского патриархата отменил решение Константинопольского патриархата от 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриархату. При этом с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария снята наложенная РПЦ анафема. Им возвращен канонический статус.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал решение Синода «предоставлением автокефалии Украинской православной церкви». По его словам, томос будет получен после объединительного Собора украинских православных церквей.