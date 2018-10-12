Узбекистан получит из РФ средства на борьбу с неинфекционными заболеваниями

Ташкент, , 16:39 — REGNUM В Ташкенте 12 октября состоялось мероприятие по случаюпредставления результатов исследования Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Программой развития ООН (ПРООН) «Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними в Республике Узбекистан: Аргументы в пользу инвестирования», передает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе мероприятия состоялась презентация инвестиционного проекта по профилактике и контролю неинфекционных заболеванийв республике, разработанного совместно ВОЗ и ПРООН в рамках глобального проекта Межучрежденческой целевой группы ООН по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний, который реализуется при финансовой поддержке правительства России.

«Правительство России последовательно поддерживает деятельность Межучрежденческой целевой группы в деле борьбы с неинфекционными заболеваниями как на глобальном, так и на региональном уровне, прежде всего, в Восточной Европе и Центральной Азии. Так, год назад Россия выделила на эту работу более одного миллиона долларов», сказал в своем выступлении посол РФ в Ташкенте Владимир Тюрденев.

По словам посла, это позволит создать новые инструменты, которые помогут правительствам в разработке и внедрении оптимальных режимов регулирования и законодательства для сокращения бремени факторов риска неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья населения.

«Республика Узбекистан станет одним из получателей содействия в рамках этой программы», отметил Тюрденев.

Дипломат подчеркнул, что мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний в мире проводятся достаточно давно, «но глобальные, широкомасштабные и скоординированные действия активизировались после принятия соответствующих апрельской Московской декларации и сентябрьской Политической декларации ООН в 2011 году».

«Для эффективной борьбы с неинфекционными заболеваниями важно на государственном уровне скоординировать работу по формированию у населения устойчивой модели здорового образа жизни и обеспечению универсального доступа к качественной, полной и своевременной профилактической и лечебной медицинской помощи. Все это требует эффективной межсекторальной работы», подчеркнул Тюрденев.

Как ИА REGNUM сообщало ранее руководство Узбекистана озаботилось вопросом вовлечения населения страны в массовый спорт в связи с увеличением смертности в результате неинфекционных заболеваний — болезней сердца, дыхательных путей, онкологических заболеваний и других. Так, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 сентября провел совещание, посвященное вопросам развития сферы физической культуры и спорта. До этого, в марте текущего года, глава Узбекистана подписал указ «О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в области физической культуры и спорта».

Глава Минздрава, в свою очередь заявил, что занятия массовым спортом и физкультура должны быть внедрена в общую культуру народа Узбекистана.