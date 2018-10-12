Грузинские СМИ: «Россию в Грузии раздражают три вещи»

Тбилиси, , 16:36 — REGNUM Россию в Грузии раздражают три вещи: масштабные учения НАТО, список Отхозория-Татунашвили и лаборатория Лугара, пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «В Генштабе России лежит конкретный план военной кампании против Грузии».

Автор статьи ссылается назаместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина, который сделал на этот счет не одно заявление, а также пообещал Грузии дать «адекватный ответ» на учения под эгидой НАТО.

По мнению грузинского эксперта в вопросах безопасности Вахтанга Маисая, больше всего Россию раздражают учения НАТО в Грузии, потому что «Россия и НАТО — антагонисты и между ними идет новая холодная война».

Маисая предупреждает правительство Грузии о «вероятной угрозе со стороны Кремля».

Он выделяет несколько направлений, в которых активизировать деятельность в Грузии Россия. Первое направление — это «агентурная сеть», в том числе усиление влияния «политической агентуры». Второе направление — продолжение «ползучей оккупации», в результате которой Россия, по информации эксперта, может перекрыть магистраль Баку-Тбилиси-Джейхан. В-третьих, Маисая не исключает введение Россие экономических санкций против Грузии, а в-четвертых, видит прямую угрозу со стороны проводимых Россией военных учений. По информации грузинского эксперта, в Генштабе ВС России имеется «конкретный план новой военной кампании против Грузии, гораздо более организованный и совершенный, чем план 2008 года, более гармоничный во времени и пространстве».

Напомним, что согласно заключению комиссии ЕС под руководством Хайди Тальявини, войну в августе 2008 года начала грузинская сторона. Такое же заключение содержится в документах Совета Европы и некоторых других международных организаций того периода. Тем не менее, правительство Грузии продолжает проводить линию, согласно которой грузинская сторона в августе 2008 года ответила военными действиями на провокации и вторжение России на ее территорию.