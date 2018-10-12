Врио губернатора Курской области Старовойт прибыл в регион

Курск, , 16:25 — REGNUM Роман Старовойт, назначенный на пост врио губернатора Курской области решением президента РФ Владимира Путина 11 октября, 12 октября прибыл в регион и приступил к своим обязанностям. Об этом сообщила пресс-служба администрации области.

Нового главу региона руководителям территориальных федеральных органов власти, областной администрации, главам муниципальных районов, депутатам Курской облдумы, представителям общественных организаций и творческих союзов представил полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

Полпред также поблагодарил за работу теперь уже бывшего губернатора Александра Михайлова. Щеголев отметил, что за время работы Михайлова — а это 18 лет — многое было сделано для того, чтобы регион успешно развивался в самых разных направлениях.

По теме: Официально: губернатор Курской области Михайлов подал в отставку

Роман Старовойт, выступая перед собравшимися, отметил, что готов сделать все возможное для того, чтобы продолжить развитие Курской области.

Врио губернатора также выразил уверенность, что опыт и знания Александра Михайлова будут востребованы, послужат во благо жителей Курской области.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 октября, губернатор Курской области Александр Михайлов, работавший на посту с 2000 года, объявил о досрочном сложении полномочий. При этом днем ранее он подписал указ «О дополнительных гарантиях губернатора Курской области в связи с прекращением полномочий».

По теме: Курский губернатор приготовил «золотой парашют»

Эксперт: Затянувшийся уход курского губернатора — признак борьбы за пост

Читайте ранее в этом сюжете: Заводы и дороги: какие задачи стоят перед врио курского губернатора