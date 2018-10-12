Всемирный банк, Германия и Великобритания создадут фонд помощи странам

Денпасар, Индонезия, , 16:11 — REGNUM Всемирный банк совместно с правительствами Германии и Великобритании принял решение запустить глобальный фонд по преодолению рисков (GRIF) на сумму в 145 млн долларов США, чтобы помочь ликвидировать последствия, с которыми сталкиваются страны после стихийных бедствий, сообщает Antaranews.

Об этом решении было объявлено на ежегодной встрече Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка на индонезийском острове Бали 12 октября 2018 года.

«Стихийные бедствия привели к тому, что около 26 млн человек остаются без средств к существованию каждый год из-за ослабления экономической мощи сообщества, вызванного землетрясениями, штормами, наводнениями и другими стихийными бедствиями», — заявила генеральный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева.

«Мы не можем остановить эти ужасные события, но мы можем помочь странам, которые подвержены стихийным бедствиям», — продолжила она.

GRIF предоставит пятилетний финансовый план для создания механизма по страхованию от несчастных случаев, который поможет облегчить распределение средств помощи пострадавшим общинам. Фонд будет непосредственно способствовать достижению цели программы «InsuResilience Global Partnership», запущенной на конференции по климату СОР23 в 2017 году.

По данным Всемирного банка, стихийные бедствия привели к убыткам в размере 300 млрд долларов США в 2017 году.

Напомним, ежегодная встреча Международного валютного фонда и Всемирного банка на индонезийском острове Бали продлится до 14 октября 2018 года.