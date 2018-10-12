В МИД РФ не исключили возможность проведения совета Россия — НАТО

Москва, , 15:58 — REGNUM В том случае, если Москве и Брюсселю удастся согласовать повестку дня, нельзя исключить возможность проведения совета Россия — НАТО. Об этом заявил журналистам замглавы МИД России Александр Грушко.

По словам дипломата, повестка дня должна способствовать урегулированию двусторонних проблем в отношениях России и Североатлантического альянса. Кроме того, Грушко добавил, что учения НАТО Trident Juncture Москва не воспринимает как направленные против России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Грушко заявил, что действия руководства Североатлантического альянса не позволяют восстановить нормальные отношения военного блока с Россией.

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