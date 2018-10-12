Конфликт интересов: в Оренбуржье требуют отставки главы администрации

Новоорск, Оренбургская область, , 15:56 — REGNUM В Новоорском районе Оренбургской области прокуратура потребовала отставки главы муниципального образования. В ходе проверки надзорное ведомство выявило пересечение личных и служебных интересов в действиях руководителя администрации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Коррупционные проявления выразись в заключении муниципальных контрактов с фирмой, учредителями которой являются супруга чиновника и ее родной брат. Кроме того, выявлен факт, когда глава администрации поссовета распорядился о предоставлении своему сыну в аренду на 20 лет земельного участка площадью 1253 кв. метра, относящегося к категории земель населенных пунктов.

В адрес губернатора направлено представление, где инициируется отставка главы поссовета. Примечательно, что ранее прокуратура обращалась к местному совету депутатов, однако те не нашли оснований для принятия мер к главе администрации.

Кроме увольнения главы администрации с должности прокуратура также потребовала через суд признать контракт об аренде земли с сыном чиновника недействительным и вернуть участок в госсобственность. Судебная инстанция поддержала позицию надзорного ведомства.