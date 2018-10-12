Лидером ЕР в Архангельской области стал бывший пресс-секретарь губернатора

Архангельск, , 15:37 — REGNUM Депутат Архангельского областного Собрания Иван Новиков, занимавший пост пресс-секретаря губернатора Игоря Орлова, назначен и.о. секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в минувший понедельник возглавлявший два года региональное отделение Партии Виталий Фортыгин, заявил о добровольной отставке. Вместе с озвученным решением «уступить дорогу молодым» в политических кругах появилась информация, что на место лидера будет «назначен» человек губернатора.

Добавим, что единороссы существенно ухудшили свой результат на выборах в Архангельское областной собрание — партия набрала 31,59% голосов. Представители так называемых оппозиционных партий, напротив, улучшили свои позиции.

Пошатнулся авторитет партии и в городской думе Архангельска — единороссам пришлось пойти на уступкиполитическим конкурентам, чтобы сохранить за собой должность спикера.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения, Иван Новиков уже успел выступить с заявлением, что последняя избирательная кампания в регионе выявила ряд слабых мест, но предварительный анализ ситуации уже проведен.

«Будем принимать решения по обновлению кадрового состава, вести работу по укреплению местных исполнительных комитетов, планируем изменить работу с гражданским сектором и НКО», — сказал он.

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