Губернатор Тульской области: с Беларусью нас связывают крепкие отношения

Тула, , 15:55 — REGNUM Вчера, 11 октября, в Могилёве стартовал V Форум регионов Белоруссии и России, который проводят совет республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации ФС РФ. По словам председателя совета республики Михаила Мясниковича, в нём принимают участие представители 31 региона России. Среди них делегации из Калининградской, Калужской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Тульской областей, а также из Краснодарского края и пр. Тема V Форума регионов — «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства».

Представлять Тульскую область губернатор региона Алексей Дюмин решил лично, ранее, в 2017 году форум посещал его бывший председатель правительства области Юрий Адрианов. Также в составе тульской делегации на мероприятие прибыли члены регионального правительства, руководители предприятий, представители общественных и волонтерских организаций.

В первый день состоялось заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Тульской области. Сегодня прошло пленарное заседание Форума регионов Белоруссии и России с участием лидеров двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина. Глава Тульского региона также выступил с докладом об опыте интеграции региона с союзным государством.

Глава информационно-аналитического агентства «Национальный Эксперт», кандидат экономических наук Михаил Белый, подчеркивает, что на V Форуме регионов, многие делегации из разных субъектов РФ найдут для себя новые возможности для сотрудничества с республикой Беларусь.

«Могилевский облсовет заключил соглашения о сотрудничестве и развитии взаимоотношений с законодательными собраниями Калужской области и Краснодарского края. Гродненский облсовет будет сотрудничать в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах с Калининградской областной думой, также соглашения подписали Гомельский облсовет и законодательное собрание Нижегородской области, а также Могилевский облисполком и правительство Новосибирской области. Но некоторые регионы приедут обсуждать результаты сотрудничества и перспективы развития, так например, делегаты Тульской области уже могут делится опытом успешного взаимодействия с Республикой», — заметил эксперт.

15 лет сотрудничества

Сотрудничество Тульской области с Республикой Беларусь продолжается уже более 15 лет. Еще в 2003 г. в Туле было подписано соглашение между Тульской областью и правительством Беларуси о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Взаимный товарооборот между регионом и Белоруссией затрагивает целый ряд сфер: металлургия, лёгкая промышленность, электроника, сфера питания.

В 2012 году была создана совместная рабочая группа по координации основных направлений сотрудничества между Тульской областью и Республикой Беларусь. С белорусской стороны ее возглавил Председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик. Встречи проходят ежегодно. На них обсуждаются актуальные вопросы, формируются планы сотрудничества. Результат этой работы — заключение перспективных контрактов.

С июня 2016 года город Могилев является городом-побратимом Тулы. В отличие от многих других регионов соглашение между Тульской и Могилевской областями о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах было подписано еще во время III форума регионов Беларуси и России в 2016 году.

Пленарное заседание — Тула делится опытом

Пленарное заседание началось с приветственного слова председателя совета республики Национального собрания Республики Беларусь Михаила Мясниковича. Он отметил, что нынешний Форум регионов является самым представительным, так как в нем участвуют гости из 31 региона Российской Федерации. Всего он собрал в Могилёве более 2 тыс. участников.

«Для нас это очень ответственно, поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы наши ожидания от форума оправдались, а работа на нем была плодотворной и эффективной», — цитирует Мясниковича белорусское телеграфное агентство.

Далее российские регионы представил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Прежде всего он отметил, что для тульского региона Форум — важная площадка для выстраивания конструктивного и взаимовыгодного диалога в разных сферах.

«Республика Беларусь и Тульская область — надежные партнеры, проверенные временем. Нами выстроена эффективная система взаимодействия по многим направлениям», — цитируют губернатора «Тульские известия».

Алексей Дюмин заявил, что вчера в Минске прошло очередное заседание рабочей группы по координации основных направлений сотрудничества между Тульской областью и Республикой Беларусь, на котором стороны обсудили конкретные меры взаимодействия в сферах торговли, производственной кооперации, агропромышленного комплекса. Существенный потенциал видится в развитии туризма.

Также губернатор области отметил, что в 2017 году внешнеторговый оборот между Тульской областью и Беларусью составил порядка 167 млн долларов США, что на 84% больше, чем в 2016 году. За 9 месяцев этого года товарооборот также увеличился на 12,8% и составил 134 млн долларов США.

«Важно не только сохранить все лучшее, но и находить новые, еще более эффективные формы взаимодействия», — подчеркнул губернатор.

Алексей Дюмин подчеркнул, что в России и, в частности, в Тульской области, активно развиваются инфраструктурно обеспеченные площадки с льготными режимами налогообложения. Это особые экономические зоны, территории опережающего развития, индустриальные парки и технопарки.

«Для активного вовлечения белорусских предпринимателей в программы импортозамещения, сокращения их логистических и операционных затрат при поставках продукции на российский рынок предлагаю рассмотреть возможность предоставления им особых условий при размещении в таких локациях», — сказал губернатор.

Также глава региона напомнил, что перед российским оборонно-промышленным комплексом поставлена амбициозная задача по освоению выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. К 2030 году доля гражданской редакции должна составлять не менее 50% от производства предприятий, в связи с чем возможна продуктивная кооперация и с финансовой, и с производственной, и с интеллектуальной точки зрения.

За представителем России свой доклад представил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

Выступления глав государств

Президент России Владимир Путин отметил, что среди приоритетных отраслей развития — импортозамещение и фармацевтика, работа в сфере государственных закупок.

«Основной темой Форума выбраны приоритетные направления сотрудничества между Россией и Белоруссией. Особое внимание уделено вопросам цифровой экономики. Активно сотрудничают с Республикой Беларусь Москва и Тюменская область. Особое внимание уделяется работе с молодежью. Нужно поддержать работу поисковых отрядов и уделить внимание вопросам надлежащего содержания памятников», — заявил Владимир Путин.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко также поприветствовал участников Форума в Могилеве.

«Это мероприятие стало хорошей традицией для президентов и руководителей регионов. Участники познакомились с перспективными направлениями. Более 8000 предприятий связаны производственной кооперацией. Это сотни тысяч рабочих мест. Именно в регионах начинаются технологические цепочки. Подписано порядка 80 договоров о сотрудничестве с 36 субъектами РФ. Важно наладить сотрудничество и с другими субъектами», — заявил Александр Лукашенко.

После председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко отметила, что взаимоотношения Беларуси и России должны выйти на качественно новый уровень.

По словам Матвиенко, обе страны накопили достаточной эффективный опыт сотрудничества между регионами, было подписано множество договоров и соглашений между субъектами хозяйствования. Эта практика будет продолжена и сегодня.

«Важно, чтобы они были наполнены конкретным содержанием, чтобы были реальные механизмы их реализации», — отметила председатель СФ.

Матвиенко также попросила российских губернаторов взять под личный контроль белорусско-российские отношения:

«Теперь мы должны сделать акцент не на количественном подсчете договоров и соглашений, а со следующего форума оценивать их содержательный фактор сотрудничества, а также ввести формат отчетов, как мы прожили определенный отрезок времени, чтобы многие субъекты могли узнать положительный опыт двустороннего взаимодействия».

Реальные механизмы соглашений в Тульской области

Во время вчерашних рабочих встреч были достигнуты договоренности о совместной работе в области строительства и промышленности.

Заместитель председателя правительства — министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин отметил, что у российского региона и Беларуси есть большой потенциал для развития сотрудничества. «У нас есть результаты во всех сферах и возможность углубить взаимодействие по различным направлениям. Для нас очень важным блоком является сотрудничество в сфере сельского хозяйства и промышленности. Есть возможность взаимодействия не только в сфере торговли, но и в области производственной кооперации, туризма, культуры, науки. У нас есть чёткое понимание как работать дальше. Наши руководители дают нам четкие ориентиры. Регион который не граничит с Беларусью показывает как можно сотрудничать по всем сферам», — добавил он.

По словам министра, в сфере промышленности Беларусь покупает у тульских производителей чугун, а импортирует, сборочные конструкции. Республика участвовала в пилотном проекте Губернатора по замене лифтового оборудования. В его рамках в Тульской области заменили 102 лифта, которые делали на белорусской земле. Также тулякам предлагают и новый современный транспорт — электробусы. Экологически чистый транспорт позволит экономить 30% на их содержании. Туляков пригласили посетить завод, где их изготавливают.

«Идет плановая работа, мы выполняем все наши договоренности. Надеемся на рост объемов товарооборота к концу года, он должен достигнуть около $300 млн. Есть интересные предложения по развитию сотрудничества в сфере строительства. Нужно поговорить и о возможности поставок электробусов «Белкоммунмаш» в Тульскую область. Стоит вернуться также к таким нашим традициям, как проведение школьных ярмарок с белорусскими товарами в Тульской области. Есть предложения и по сотрудничеству наших музеев, образовательным программам», — отметил председатель рабочей группы с белорусской стороны, председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик.

В сфере поддержки малого бизнеса Беларусь готова перенимать опыт региона. По словам белорусских чиновников, в этом плане Тульская область шагнула далеко вперёд. Речь идёт о льготах и преференциях, которых в республике пока нет. Сейчас в Тульскую область бизнесмены из Беларуси поставляют порядка 300 видов товаров, в регионе открыты 30 фирменных магазинов. Чтобы наладить сотрудничество бизнеса на совместном совещании решили открыть совместный сайт для предпринимателей. А на ближайший форум для женщин-бизнесменов, который пройдет в Туле, пригласят белорусских коллег.

Эксперт АНО «Институт региональной экспертизы» Илья Турманидзе отмечает: «Очень важным для Тульской области мне видится то, что несмотря на то, что регион не имеет общих границ с республикой Беларусь, показывает хорошую динамику товарооборота. Возможно, именно поэтому губернатор области открыл пленарное заседание со стороны России — главное мероприятие Форума. Алексей Дюмин решил лично продемонстрировать все преимущества подконтрольного региона и выступить гарантом будущих соглашений».