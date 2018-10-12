Всемирный банк предоставит $5 млн на ликвидацию последствий цунами в Палу

Палу, Индонезия, , 15:41 — REGNUM Генеральный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева заявила, что банк предоставит 5 млн долларов США на восстановление районов, разрушенных в результате землетрясения и цунами в Центральном Сулавеси, сообщает Antaranews.

«Мы глубоко опечалены недавними событиями. От имени международного сообщества, я выражаю нашу солидарность правительству и индонезийскому народу», — заявила Кристалина Георгиева, находясь в пострадавшем от землетрясения городе Палу.

Гендиректор Всемирного банка вместе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и вице-президентом Индонезии Юсуф Каллой посетили пострадавший от землетрясения и цунами Палу, чтобы своими глазами увидеть последствия стихийного бедствия.

Кристалина Георгиева сообщила, что Всемирный банк оценивает ущерб, нанесенный инфраструктуре города Палу и жилым постройкам, в 531 млн долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Турции Берат Албайрак посетил индонезийский город Палу, Центральный Сулавеси и встретился с пострадавшими от землетрясения жителями.

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