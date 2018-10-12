Москва, , 15:28 — REGNUM Договорённости стран ШОС начинают работать по-настоящему, когда они переходят на более «приземлённый» уровень, то есть на уровень контактов между бизнесом, приграничными регионами, и конкретными компаниями. Об этом сегодня, 12 октября, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС, сообщается на сайте правительства РФ.

Медведев напомнил, что Россия предложила создать Форум глав регионов ШОС. Россия признательны коллегам за поддержку этой инициативы. Первый форум глав регионов ШОС пройдет в Челябинске в декабре 2018 года.

«Ждём представителей государств организации ШОС на этом форуме. Коллеги из Узбекистана предложили разработать программу развития межрегионального сотрудничества. Эти программы неплохо друг друга дополняют», — отметил премьер-министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что, несмотря на ограничения и санкции со стороны европейских стран и США, экономика России в целом развивается стабильно, во многом со знаком «плюс». Это касается всех ключевых макроэкономических показателей.

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